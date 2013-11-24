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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 19 січ, 2021 23:38
Пансер написав:
- в середині грудня відкрив картку і витратив 1000 грн
- на початку січня отримав 50 грн кешбеку
- витратив в середині січня 3000 грн
На яку суму і доки потрібно поповнити картку щоби залишитися в пільговому періоді цього місяця?
951 грн. до 29 января включительно.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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