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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 19 січ, 2021 23:38
Пансер написав:
- в середині грудня відкрив картку і витратив 1000 грн
- на початку січня отримав 50 грн кешбеку
- витратив в середині січня 3000 грн
На яку суму і доки потрібно поповнити картку щоби залишитися в пільговому періоді цього місяця?
951 грн. до 29 января включительно.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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Додано: Чет 21 січ, 2021 23:03
Оформил в прошлом месяце ЮнексКард и ЮнексСмарт, пришло время гасить кредитку, но не могу понять, как лучше это сделать.
Думал привязать карту в мобильном приложении (благо знакомый по ТАСу каповай) и с неё стянуть, но не нашел как (?)
Выбираю "Перевод с карты другого банка", появляется экран с интерфейсом перевода, но вместо поля ввода номера карты - "не удалось загрузить опции для выбора". Кеш удалял, приложение переустанавливал. Это только у меня так, или так и задумано было?
Толкнул десятку с моно на дебетку ЮнексСмарт, зашло без комиссии, так что тоже вариант.
Или пополнять через СЭП и не заморачиваться?
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dr_morgenstern
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Додано: Чет 21 січ, 2021 23:14
dr_morgenstern написав:
Оформил в прошлом месяце ЮнексКард и ЮнексСмарт, пришло время гасить кредитку, но не могу понять, как лучше это сделать.
Думал привязать карту в мобильном приложении (благо знакомый по ТАСу каповай) и с неё стянуть, но не нашел как (?)
Выбираю "Перевод с карты другого банка", появляется экран с интерфейсом перевода, но вместо поля ввода номера карты - "не удалось загрузить опции для выбора". Кеш удалял, приложение переустанавливал. Это только у меня так, или так и задумано было?
Толкнул десятку с моно на дебетку ЮнексСмарт, зашло без комиссии, так что тоже вариант.
Или пополнять через СЭП и не заморачиваться?
СЭП надежнее, погашение задолженности день-в-день
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STIGA
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Чет 21 січ, 2021 20:12
cohan
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