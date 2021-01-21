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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 260261262263

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.8 5 19
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
11%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
16%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
47%
9
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 23:38

  Пансер написав:- в середині грудня відкрив картку і витратив 1000 грн
- на початку січня отримав 50 грн кешбеку
- витратив в середині січня 3000 грн
На яку суму і доки потрібно поповнити картку щоби залишитися в пільговому періоді цього місяця?

951 грн. до 29 января включительно.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 23:03

Re: Юнекс Банк

Оформил в прошлом месяце ЮнексКард и ЮнексСмарт, пришло время гасить кредитку, но не могу понять, как лучше это сделать.

Думал привязать карту в мобильном приложении (благо знакомый по ТАСу каповай) и с неё стянуть, но не нашел как (?)
Выбираю "Перевод с карты другого банка", появляется экран с интерфейсом перевода, но вместо поля ввода номера карты - "не удалось загрузить опции для выбора". Кеш удалял, приложение переустанавливал. Это только у меня так, или так и задумано было?

Толкнул десятку с моно на дебетку ЮнексСмарт, зашло без комиссии, так что тоже вариант.

Или пополнять через СЭП и не заморачиваться?
dr_morgenstern
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 23:14

  dr_morgenstern написав:Оформил в прошлом месяце ЮнексКард и ЮнексСмарт, пришло время гасить кредитку, но не могу понять, как лучше это сделать.

Думал привязать карту в мобильном приложении (благо знакомый по ТАСу каповай) и с неё стянуть, но не нашел как (?)
Выбираю "Перевод с карты другого банка", появляется экран с интерфейсом перевода, но вместо поля ввода номера карты - "не удалось загрузить опции для выбора". Кеш удалял, приложение переустанавливал. Это только у меня так, или так и задумано было?

Толкнул десятку с моно на дебетку ЮнексСмарт, зашло без комиссии, так что тоже вариант.

Или пополнять через СЭП и не заморачиваться?


СЭП надежнее, погашение задолженности день-в-день
STIGA
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