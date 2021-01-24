Пансер написав:- в середині грудня відкрив картку і витратив 1000 грн - на початку січня отримав 50 грн кешбеку - витратив в середині січня 3000 грн На яку суму і доки потрібно поповнити картку щоби залишитися в пільговому періоді цього місяця?
Оформил в прошлом месяце ЮнексКард и ЮнексСмарт, пришло время гасить кредитку, но не могу понять, как лучше это сделать.
Думал привязать карту в мобильном приложении (благо знакомый по ТАСу каповай) и с неё стянуть, но не нашел как (?) Выбираю "Перевод с карты другого банка", появляется экран с интерфейсом перевода, но вместо поля ввода номера карты - "не удалось загрузить опции для выбора". Кеш удалял, приложение переустанавливал. Это только у меня так, или так и задумано было?
Толкнул десятку с моно на дебетку ЮнексСмарт, зашло без комиссии, так что тоже вариант.
dr_morgenstern написав:Оформил в прошлом месяце ЮнексКард и ЮнексСмарт, пришло время гасить кредитку, но не могу понять, как лучше это сделать.
Думал привязать карту в мобильном приложении (благо знакомый по ТАСу каповай) и с неё стянуть, но не нашел как (?) Выбираю "Перевод с карты другого банка", появляется экран с интерфейсом перевода, но вместо поля ввода номера карты - "не удалось загрузить опции для выбора". Кеш удалял, приложение переустанавливал. Это только у меня так, или так и задумано было?
Толкнул десятку с моно на дебетку ЮнексСмарт, зашло без комиссии, так что тоже вариант.
Всем спасибо, пополнил полчаса назад через приват по номеру счёта (можно было и по номеру карты, т.к. в платёжке указан какай-то транзитный счёт в Юнексе), через пару минут - деньги на счету. В информации по кредиту уже рисует задолженность 0 грн. Оперативно, однако, как для небанковского дня.