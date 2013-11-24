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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 січ, 2021 05:14
Розумію, що питання, мабуть, риторичне, та все ж: які в кого думки щодо майбутнього банку?
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AleksD
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