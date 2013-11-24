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Обслуговування в українських
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 261262263264

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.8 5 19
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
11%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
16%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
47%
9
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 05:14

Re: Юнекс Банк

Розумію, що питання, мабуть, риторичне, та все ж: які в кого думки щодо майбутнього банку?
AleksD
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Повідомлень: 32
З нами з: 03.05.19
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  #<1 ... 261262263264
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