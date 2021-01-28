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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 січ, 2021 05:14
Re: Юнекс Банк
Розумію, що питання, мабуть, риторичне, та все ж: які в кого думки щодо майбутнього банку?
Додано: П'ят 29 січ, 2021 07:45
Re: Юнекс Банк
Рік щонайменше попрацює, а от програму кешбеку можуть і змінити, оскільки зміна власників.
Додано: П'ят 29 січ, 2021 07:46
Все залежить від дій нових власників наскільки будуть вливати і розвивати банку.
Вроді власник порталу і банки тепер один і той самий.
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 07:46
кешбек вроде у них один из локомотивов, даже в вайбер напоминалки шлют постоянно, думаю, останется
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