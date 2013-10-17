RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Юнекс Банк

Юнекс Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 261262263264

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.8 5 19
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
11%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
16%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
47%
9
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 05:14

Re: Юнекс Банк

Розумію, що питання, мабуть, риторичне, та все ж: які в кого думки щодо майбутнього банку?
AleksD
Аватар користувача
 
Повідомлень: 32
З нами з: 03.05.19
Подякував: 31 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 07:45

Re: Юнекс Банк

AleksD написав:Розумію, що питання, мабуть, риторичне, та все ж: які в кого думки щодо майбутнього банку?
Рік щонайменше попрацює, а от програму кешбеку можуть і змінити, оскільки зміна власників.
Rimlyanin1
 
Повідомлень: 236
З нами з: 26.01.20
Подякував: 10 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 07:46

  AleksD написав:Розумію, що питання, мабуть, риторичне, та все ж: які в кого думки щодо майбутнього банку?

Все залежить від дій нових власників наскільки будуть вливати і розвивати банку.
Вроді власник порталу і банки тепер один і той самий.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 36108
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1817 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 07:46

  Rimlyanin1 написав:
AleksD написав:Розумію, що питання, мабуть, риторичне, та все ж: які в кого думки щодо майбутнього банку?
Рік щонайменше попрацює, а от програму кешбеку можуть і змінити, оскільки зміна власників.


кешбек вроде у них один из локомотивов, даже в вайбер напоминалки шлют постоянно, думаю, останется
cohan
 
Повідомлень: 803
З нами з: 27.09.19
Подякував: 52 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 09:17

Похоже, новый закон в действии:

UBKI.UA U kredytnu istoriiu nadiishla informatsiia pro kredyt vid YuNEKS BANK vid 08.09.2020 u statusi vidkrytyi. 0445851194
Vorlon
 
Повідомлень: 9534
З нами з: 14.06.13
Подякував: 454 раз.
Подякували: 1030 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 13:15

Re: Юнекс Банк

Степендии ещё не дали сегодня?
STIGA
Аватар користувача
 
Повідомлень: 250
З нами з: 22.01.19
Подякував: 33 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 261262263264
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lel, Lost, Neolit, Vatsyk, Кочевник і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 9270, 9271, 9272
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
92713 11068691
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 січ, 2021 14:03
Искатель
А-Банк 1 ... 1854, 1855, 1856
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
18559 2625674
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 січ, 2021 13:13
Hemi
ОКСІ БАНК 1 ... 96, 97, 98
Модератор » Чет 17 жов, 2013 11:08
972 143562
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 січ, 2021 13:02
Adast

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (29155)
29.01.2021 14:06
Золото XAU/USD (3132)
29.01.2021 14:05
Рынок ОВГЗ (1794)
29.01.2021 13:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.