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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 261262263264

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.8 5 19
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
11%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
16%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
47%
9
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 05:14

Re: Юнекс Банк

Розумію, що питання, мабуть, риторичне, та все ж: які в кого думки щодо майбутнього банку?
AleksD
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 07:45

Re: Юнекс Банк

AleksD написав:Розумію, що питання, мабуть, риторичне, та все ж: які в кого думки щодо майбутнього банку?
Рік щонайменше попрацює, а от програму кешбеку можуть і змінити, оскільки зміна власників.
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 07:46

  AleksD написав:Розумію, що питання, мабуть, риторичне, та все ж: які в кого думки щодо майбутнього банку?

Все залежить від дій нових власників наскільки будуть вливати і розвивати банку.
Вроді власник порталу і банки тепер один і той самий.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 07:46

  Rimlyanin1 написав:
AleksD написав:Розумію, що питання, мабуть, риторичне, та все ж: які в кого думки щодо майбутнього банку?
Рік щонайменше попрацює, а от програму кешбеку можуть і змінити, оскільки зміна власників.


кешбек вроде у них один из локомотивов, даже в вайбер напоминалки шлют постоянно, думаю, останется
cohan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 09:17

Похоже, новый закон в действии:

UBKI.UA U kredytnu istoriiu nadiishla informatsiia pro kredyt vid YuNEKS BANK vid 08.09.2020 u statusi vidkrytyi. 0445851194
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 13:15

Re: Юнекс Банк

Степендии ещё не дали сегодня?
STIGA
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 14:56

  STIGA написав:Степендии ещё не дали сегодня?

На счёт ещё не зачислилась, но в проводке уже видна сумма. Дали по всем картам, в том числе и по тем, что забыли в декабре и доначисляли 4/01
РЕФКИ 8)
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    ФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата     $$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA А-БАНК Зелена 50 грн https://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грн v.pumb.ua/bcU3wR
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