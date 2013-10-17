RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Юнекс Банк

Юнекс Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 274275276277

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.5 5 22
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
3
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
14%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
41%
9
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: П'ят 12 бер, 2021 13:53

  cohan написав:
  Искатель написав:Сформулирую вопрос по-другому: как сейчас без комиссии забрать гривну с Юнекса безналом?
СЭП без комиссии исходящий?


p2p из мобильного ИБ Юнекса
проверьте на 100 гривнах, толкалка бесплатна

Отправил СЭПом на Конкорд, без комиссии, дошли быстро. P2P не проверял, незачем.
Искатель
 
Повідомлень: 4641
З нами з: 22.02.16
Подякував: 717 раз.
Подякували: 2956 раз.
 
Профіль
4
5
1
Повідомлення Додано: П'ят 12 бер, 2021 19:21

  Flamingo написав:
  Искатель написав:СЭП без комиссии исходящий?
Да

С кредитной картой собств средства такой вариант не бесплатен.
Яша
 
Повідомлень: 1127
З нами з: 10.04.07
Подякував: 112 раз.
Подякували: 169 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 бер, 2021 21:17

Яша Уверены? Читаю тарифы:
6.1.3. Перерахування коштів в системі інтернет-банкінгу
За рахунок власних коштів - Не тарифікується За рахунок кредитної лінії - 4,5%+5 грн.
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6067
З нами з: 20.03.15
Подякував: 99 раз.
Подякували: 1565 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 12 бер, 2021 22:16

  Flamingo написав:Яша Уверены? Читаю тарифы:
6.1.3. Перерахування коштів в системі інтернет-банкінгу
За рахунок власних коштів - Не тарифікується За рахунок кредитної лінії - 4,5%+5 грн.


думаю, вы о разных картах

та которая изначально кредитка вообще не имеет подвариантов "за свои"
https://unexbank.ua/user_file/unex_card_05102020.pdf

т.е. так же как в Альфе или в Кредо
cohan
 
Повідомлень: 1375
З нами з: 27.09.19
Подякував: 69 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 бер, 2021 22:19

  cohan написав:думаю, вы о разных картах

Ну я не знаю о какой карте вел речь Яша, но я писал о карте о которой изначально писао вопрошавший
  Искатель написав:А как сейчас: по P2P можно забрать деньги с карты Unex Smart?
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6067
З нами з: 20.03.15
Подякував: 99 раз.
Подякували: 1565 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 13 бер, 2021 07:37

cohan да,я об этой. Зависло немного,а тратить без кешбека не комильфо,но придется :D
Яша
 
Повідомлень: 1127
З нами з: 10.04.07
Подякував: 112 раз.
Подякували: 169 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 14:42

Re: Юнекс Банк

1) банчик запросил оба кредбюро на предмет выдачи лимита,
заявку подавал году в 2020м, еще "при прошлом кешбеке" (какая там была Смарт дебетка с остатком от 1000)
2) перед этим на неделе была смска от mycredit.ua
3) а сегодня на фин номер звонили по ФИО просили помощи для малчика раком в где-то, короче "телефон попал к п*арасам"

2 и 3 к банку не отношу, но, конечно, абыдно, года два номер продержался,
проблема только что в списке п*расов есть и Форвард, для которого номер таки нужно дердать актуальный, а не только на СМС (
cohan
 
Повідомлень: 1375
З нами з: 27.09.19
Подякував: 69 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 20:14

  Flamingo написав:Яша Уверены? Читаю тарифы:
6.1.3. Перерахування коштів в системі інтернет-банкінгу
За рахунок власних коштів - Не тарифікується За рахунок кредитної лінії - 4,5%+5 грн.

Вже немає
https://unexbank.ua/user_file/UnexSmart ... 4.2021.pdf
Це так Фіала господарює? :(
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 36993
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1857 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 16:49

Шановні віряни, НБУ схвалив Ваш перехід з московського до празького патріархату.
klug
 
Повідомлень: 5610
З нами з: 18.08.14
Подякував: 252 раз.
Подякували: 711 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 274275276277
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: antey718, Aps, Oktawa і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 9422, 9423, 9424
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
94232 11345681
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 кві, 2021 17:43
Arien
А-Банк 1 ... 1889, 1890, 1891
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
18909 2717526
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 кві, 2021 17:26
lel
ОКСІ БАНК 1 ... 109, 110, 111
Модератор » Чет 17 жов, 2013 11:08
1102 163341
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 кві, 2021 17:18
rollo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (94233)
01.04.2021 18:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.