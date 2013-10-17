Юнекс Банк
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 бер, 2021 13:53
cohan написав: Искатель написав:
Сформулирую вопрос по-другому: как сейчас без комиссии забрать гривну с Юнекса безналом?
СЭП без комиссии исходящий?
p2p из мобильного ИБ Юнекса
проверьте на 100 гривнах, толкалка бесплатна
Отправил СЭПом на Конкорд, без комиссии, дошли быстро. P2P не проверял, незачем.
Искатель
Повідомлень: 4641
З нами з: 22.02.16
Подякував: 717 раз.
Подякували: 2956 раз.
Профіль
4
5
1
Додано: П'ят 12 бер, 2021 19:21
Flamingo написав: Искатель написав:
СЭП без комиссии исходящий?
Да
С кредитной картой собств средства такой вариант не бесплатен.
Яша
Повідомлень: 1127
З нами з: 10.04.07
Подякував: 112 раз.
Подякували: 169 раз.
Профіль
Додано: П'ят 12 бер, 2021 21:17
Яша Уверены? Читаю тарифы: 6.1.3. Перерахування коштів в системі інтернет-банкінгу За рахунок власних коштів - Не тарифікується За рахунок кредитної лінії - 4,5%+5 грн.
Flamingo
1
Повідомлень: 6067
З нами з: 20.03.15
Подякував: 99 раз.
Подякували: 1565 раз.
Профіль
1
1
Додано: П'ят 12 бер, 2021 22:16
Flamingo написав: Яша
Уверены? Читаю тарифы:
6.1.3. Перерахування коштів в системі інтернет-банкінгу
За рахунок власних коштів - Не тарифікується
За рахунок кредитної лінії - 4,5%+5 грн.
думаю, вы о разных картах
та которая изначально кредитка вообще не имеет подвариантов "за свои"
https://unexbank.ua/user_file/unex_card_05102020.pdf
т.е. так же как в Альфе или в Кредо
cohan
Повідомлень: 1375
З нами з: 27.09.19
Подякував: 69 раз.
Подякували: 111 раз.
Профіль
Додано: П'ят 12 бер, 2021 22:19
cohan написав:
думаю, вы о разных картах
Ну я не знаю о какой карте вел речь Яша, но я писал о карте о которой изначально писао вопрошавший
Искатель написав:
А как сейчас: по P2P можно забрать деньги с карты
Unex Smart
?
Flamingo
1
Повідомлень: 6067
З нами з: 20.03.15
Подякував: 99 раз.
Подякували: 1565 раз.
Профіль
1
1
Додано: Суб 13 бер, 2021 07:37
cohan
да,я об этой. Зависло немного,а тратить без кешбека не комильфо,но придется
Яша
Повідомлень: 1127
З нами з: 10.04.07
Подякував: 112 раз.
Подякували: 169 раз.
Профіль
Додано: Сер 31 бер, 2021 14:42
1) банчик запросил оба кредбюро на предмет выдачи лимита,
заявку подавал году в 2020м, еще "при прошлом кешбеке" (какая там была Смарт дебетка с остатком от 1000) 2) перед этим на неделе была смска от mycredit.ua 3) а сегодня на фин номер звонили по ФИО просили помощи для малчика раком в где-то, короче "телефон попал к п*арасам" 2 и 3 к банку не отношу, но, конечно, абыдно, года два номер продержался, проблема только что в списке п*расов есть и Форвард, для которого номер таки нужно дердать актуальный, а не только на СМС (
cohan
Повідомлень: 1375
З нами з: 27.09.19
Подякував: 69 раз.
Подякували: 111 раз.
Профіль
Додано: Сер 31 бер, 2021 20:14
Flamingo написав: Яша
Уверены? Читаю тарифы:
6.1.3. Перерахування коштів в системі інтернет-банкінгу
За рахунок власних коштів - Не тарифікується
За рахунок кредитної лінії - 4,5%+5 грн.
Вже немає
https://unexbank.ua/user_file/UnexSmart ... 4.2021.pdf
Це так Фіала господарює?
Квесторе_поверніться
Повідомлень: 36993
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1857 раз.
Профіль
Додано: Чет 01 кві, 2021 16:49
Шановні віряни, НБУ
схвалив
Ваш перехід з московського до празького патріархату.
klug
Повідомлень: 5610
З нами з: 18.08.14
Подякував: 252 раз.
Подякували: 711 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум:
antey718
,
Aps
,
Oktawa
і 3 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
Схожі теми
94232
11345681
Чет 01 кві, 2021 17:43 Arien
18909
2717526
Чет 01 кві, 2021 17:26 lel
1102
163341
Чет 01 кві, 2021 17:18 rollo