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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 276277278279

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.5 5 22
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
3
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
14%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
41%
9
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Суб 01 тра, 2021 09:34

А пополнение СЭПом карты Unex Smart (дебетовой) хоть осталось без комиссии?
Интересует в плане онлайн-обмена (покупки долларов,евро).
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 тра, 2021 13:32

Re: Юнекс Банк

  ingtrans написав:Февраль не из этой оперы.

Сеэнкс, значит пусть еще месячишко поживет :)
ВIВ
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Повідомлення Додано: Суб 01 тра, 2021 13:56

КБ на травень

https://news.finance.ua/ua/news/-/49227 ... y-u-travni
greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 01 тра, 2021 14:00

  greenozon написав:КБ на травень

https://news.finance.ua/ua/news/-/49227 ... y-u-travni

А зачем ссылка на кешбэк банка на финансах, если на предыдущей странице есть прямая ссылка на кешбэк на сайте банка?
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 01 тра, 2021 23:22

ingtrans
"квитки в авіакасах, бронювання готелів, круїзні лінії"
Думал простая задачка, ноничего не нашел...
Что ж из этого реально можно использовать?
Можно в ЛС.
ВIВ
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 06:21

  ВIВ написав:ingtrans
"квитки в авіакасах, бронювання готелів, круїзні лінії"
Думал простая задачка, ноничего не нашел...
Что ж из этого реально можно использовать?
Можно в ЛС.

Не совсем понял, что искать. В категории Путешествия MCC очень много: МАУ - 4511, Ryanair - 3246, Wizzair - 3301, Booking - 7011, Airbnb - 7011. Писали, что tickets.ua сюда же попадает, но я не пользовался и не знаю, какой там MCC.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 15:56

ingtrans
  ingtrans написав:Airbnb - 7011.

В выборе валюты гривны нету.
Выбрал $, провел эксперимент пустым Укрсибом.
Запрос на снятие пришел по курсу 28,41 - т.е. на 2,6% завышенным от 27,7.
Следовательно накладные расходы 20% :(
ВIВ
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 16:31

  ВIВ написав:В выборе валюты гривны нету.

Стесняюсь спросить - а если бы была в выборе гривна - вы бы воспользовались? На иностранном сайте? Ну-ну. Про DCC не слышали? 2,6% показались бы сказкой ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 16:53

  ВIВ написав:ingtrans
  ingtrans написав:Airbnb - 7011.

В выборе валюты гривны нету.
Выбрал $, провел эксперимент пустым Укрсибом.
Запрос на снятие пришел по курсу 28,41 - т.е. на 2,6% завышенным от 27,7.
Следовательно накладные расходы 20% :(

Ну Укрсиб, пожалуй, "самый выгодный" для покупок за границей. А выбор гривен на зарубежных сайтах - это прямая дорога к ещё большим потерям.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 18:21

  ВIВ написав:ingtrans
  ingtrans написав:Airbnb - 7011.

В выборе валюты гривны нету.
Выбрал $, провел эксперимент пустым Укрсибом.
Запрос на снятие пришел по курсу 28,41 - т.е. на 2,6% завышенным от 27,7.
Следовательно накладные расходы 20% :(


есть же украинские посуточные, dovobo и проч
cohan
 
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