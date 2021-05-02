|
|
|
Юнекс Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 тра, 2021 09:34
А пополнение СЭПом карты Unex Smart (дебетовой) хоть осталось без комиссии?
Интересует в плане онлайн-обмена (покупки долларов,евро).
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 4758
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 726 раз.
- Подякували: 3052 раз.
-
- Профіль
-
4
6
1
Додано: Суб 01 тра, 2021 13:56
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 11245
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 200 раз.
- Подякували: 862 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Суб 01 тра, 2021 14:00
А зачем ссылка на кешбэк банка на финансах, если на предыдущей странице есть прямая ссылка на кешбэк на сайте банка?
-
ingtrans
-
-
- Повідомлень: 2762
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 73 раз.
- Подякували: 364 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 01 тра, 2021 23:22
ingtrans
"квитки в авіакасах, бронювання готелів, круїзні лінії"
Думал простая задачка, ноничего не нашел...
Что ж из этого реально можно использовать?
Можно в ЛС.
-
ВIВ
-
-
- Повідомлень: 156
- З нами з: 03.02.21
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 25 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 02 тра, 2021 06:21
ВIВ написав:ingtrans
"квитки в авіакасах, бронювання готелів, круїзні лінії"
Думал простая задачка, ноничего не нашел...
Что ж из этого реально можно использовать?
Можно в ЛС.
Не совсем понял, что искать. В категории Путешествия MCC очень много: МАУ - 4511, Ryanair - 3246, Wizzair - 3301, Booking - 7011, Airbnb - 7011. Писали, что tickets.ua сюда же попадает, но я не пользовался и не знаю, какой там MCC.
-
ingtrans
-
-
- Повідомлень: 2762
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 73 раз.
- Подякували: 364 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 02 тра, 2021 15:56
ingtrans
ingtrans написав:
Airbnb - 7011.
В выборе валюты гривны нету.
Выбрал $, провел эксперимент пустым Укрсибом.
Запрос на снятие пришел по курсу 28,41 - т.е. на 2,6% завышенным от 27,7.
Следовательно накладные расходы 20%
-
ВIВ
-
-
- Повідомлень: 156
- З нами з: 03.02.21
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 25 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 02 тра, 2021 16:31
ВIВ написав:
В выборе валюты гривны нету.
Стесняюсь спросить - а если бы была в выборе гривна - вы бы воспользовались? На иностранном сайте? Ну-ну. Про DCC не слышали? 2,6% показались бы сказкой
-
Flamingo
-
1
-
- Повідомлень: 6195
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 101 раз.
- Подякували: 1604 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Нед 02 тра, 2021 16:53
ВIВ написав:ingtrans ingtrans написав:
Airbnb - 7011.
В выборе валюты гривны нету.
Выбрал $, провел эксперимент пустым Укрсибом.
Запрос на снятие пришел по курсу 28,41 - т.е. на 2,6% завышенным от 27,7.
Следовательно накладные расходы 20%
Ну Укрсиб, пожалуй, "самый выгодный" для покупок за границей. А выбор гривен на зарубежных сайтах - это прямая дорога к ещё большим потерям.
-
ingtrans
-
-
- Повідомлень: 2762
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 73 раз.
- Подякували: 364 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 02 тра, 2021 18:21
ВIВ написав:ingtrans ingtrans написав:
Airbnb - 7011.
В выборе валюты гривны нету.
Выбрал $, провел эксперимент пустым Укрсибом.
Запрос на снятие пришел по курсу 28,41 - т.е. на 2,6% завышенным от 27,7.
Следовательно накладные расходы 20%
есть же украинские посуточные, dovobo и проч
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 1632
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 74 раз.
- Подякували: 121 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: IDAN
і 7 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|47552
|6012530
|
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|19365
|2775329
|
|
|7865
|1766667
|
Нед 02 тра, 2021 14:07
cohan
|