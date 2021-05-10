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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 277278279280

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.5 5 22
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
3
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
14%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
41%
9
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 08:31

Коллеги, а кто-то тестил - жд билеты через tickets.ua попадают в 25% КБ?
Когда-то у них был 4722, который подпадает под КБ. Как сейчас - не знаю
la9
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 09:05

la9 и сейчас 4722 https://prnt.sc/12sl0sh
ramzes4
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 09:29

  la9 написав:Коллеги, а кто-то тестил - жд билеты через tickets.ua попадают в 25% КБ?
Когда-то у них был 4722, который подпадает под КБ. Как сейчас - не знаю


в тикетсах же и так наценка процентов 5 над uz.gov.ua, дорого тестировать
cohan
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 09:48

  cohan написав:
  la9 написав:Коллеги, а кто-то тестил - жд билеты через tickets.ua попадают в 25% КБ?
Когда-то у них был 4722, который подпадает под КБ. Как сейчас - не знаю


в тикетсах же и так наценка процентов 5 над uz.gov.ua, дорого тестировать

у меня там есть немного бонусов от ОТП, которые если не полностью, то частично перекроют эту наценку. Вместе с 25% КБ нормально должно получиться
la9
 
Повідомлень: 1942
З нами з: 02.07.09
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  #<1 ... 277278279280
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