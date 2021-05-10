Коллеги, а кто-то тестил - жд билеты через tickets.ua попадают в 25% КБ?
Когда-то у них был 4722, который подпадает под КБ. Как сейчас - не знаю
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 тра, 2021 08:31
Коллеги, а кто-то тестил - жд билеты через tickets.ua попадают в 25% КБ?
Когда-то у них был 4722, который подпадает под КБ. Как сейчас - не знаю
Додано: Вів 11 тра, 2021 09:05
la9 и сейчас 4722
Додано: Вів 11 тра, 2021 09:29
Додано: Вів 11 тра, 2021 09:48
у меня там есть немного бонусов от ОТП, которые если не полностью, то частично перекроют эту наценку. Вместе с 25% КБ нормально должно получиться
Зараз переглядають цей форум: 195375n, Ferlakur, flysoulfly, killer bees, root і 10 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|