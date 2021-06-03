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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 чер, 2021 10:27
STIGA написав:
КБ пролонгировали на месяц
А категорії...ті самі чи можна нову вибрати?
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Додано: Вів 01 чер, 2021 10:48
Квесторе_поверніться написав: STIGA написав:
КБ пролонгировали на месяц
А категорії...ті самі чи можна нову вибрати?
Категории такие как и в прошлом месяце. Но выбрать обязательно НУЖНО. Какую - ваше дело - выбор прошлого месяца уже не действует
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Додано: П'ят 04 чер, 2021 06:40
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