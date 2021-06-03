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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 279280281282

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.5 5 22
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
3
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
14%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
41%
9
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 10:27

  STIGA написав:КБ пролонгировали на месяц

А категорії...ті самі чи можна нову вибрати?
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 10:48

  Квесторе_поверніться написав:
  STIGA написав:КБ пролонгировали на месяц

А категорії...ті самі чи можна нову вибрати?

Категории такие как и в прошлом месяце. Но выбрать обязательно НУЖНО. Какую - ваше дело - выбор прошлого месяца уже не действует
Flamingo
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1

 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 06:40

Про банку не запитали
https://www.pravda.com.ua/articles/2021/06/3/7295922/
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 37517
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1887 раз.
 
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  #<1 ... 279280281282
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