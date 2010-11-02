А категорії...ті самі чи можна нову вибрати?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 чер, 2021 10:27
Додано: Вів 01 чер, 2021 10:48
Додано: П'ят 04 чер, 2021 06:40
Про банку не запитали
Додано: Сер 09 чер, 2021 17:12
Re: Юнекс Банк
Получил карту! несколько вопросов -
1 у дебетной смс 15 грв в мес и выключить никак нельзя?
2 действует ли кешбек заграницей? Поддержка говорит , что нет, я в правилах ничего такого не вижу
------5.1.Для того, щоб отримати Винагороду, Учасник Акції повинен в Період проведення Акції
здійснити, за рахунок власних або кредитних коштів Кредитної картки оплату
товарів/послуг у торгово-сервісній мережі/мережі Інтернет на загальну суму від 300,00 грн.
(триста гривень 00 копійок) або більше одним чеком, з урахуванням ПДВ (надалі —
«Транзакція») за Категорією, що була обрана Учасником відповідно до п. 4.2. цих правил
та відповідає наступним МСС-кодам:
Додано: Сер 09 чер, 2021 17:22
1. Если речь о Юнекс-Смарт - то выключить можно. У меня дебетка и за смс я не плачу. Как? я в отделении при открытии просил - но они что-то сделали криво и смс-приходили - через горячку отключили окончательно.
2. Не знаю как в наземных посах - но платил на загран-сайтах, в т.ч. в валюте "не гривна" - все окешбечилось
Додано: Сер 09 чер, 2021 17:30
Re: Юнекс Банк
Мой опыт аналогичен опыту Flamingo.
1. В отделении просил отключить, сказали, что отключили, но 15 грн один раз списали. Обратился на горячую линию - отключили окончательно и 15 грн вернули.
2. За интернет-оплаты на заграничных сайтах кешбэк начисляли.
Нужно помнить, что операции в евро идут с пересчетом через доллар. Что может оказаться неожиданностью.
Додано: П'ят 18 чер, 2021 14:38
Re: Юнекс Банк
здесь кэшбэк действует постоянно или временно, есть смысл оформлять кредитку?!? если да то какую?!? что еще надо брать сразу, хочу сюда заглянуть
Додано: П'ят 18 чер, 2021 14:43
Временно. Пока продлили на месяц. На покупки от 300 грн.
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