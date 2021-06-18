Получил карту! несколько вопросов - 1 у дебетной смс 15 грв в мес и выключить никак нельзя? 2 действует ли кешбек заграницей? Поддержка говорит , что нет, я в правилах ничего такого не вижу ------5.1.Для того, щоб отримати Винагороду, Учасник Акції повинен в Період проведення Акції здійснити, за рахунок власних або кредитних коштів Кредитної картки оплату товарів/послуг у торгово-сервісній мережі/мережі Інтернет на загальну суму від 300,00 грн. (триста гривень 00 копійок) або більше одним чеком, з урахуванням ПДВ (надалі — «Транзакція») за Категорією, що була обрана Учасником відповідно до п. 4.2. цих правил та відповідає наступним МСС-кодам:
nnallex написав:Получил карту! несколько вопросов - 1 у дебетной смс 15 грв в мес и выключить никак нельзя? 2 действует ли кешбек заграницей? Поддержка говорит , что нет, я в правилах ничего такого не вижу ------5.1.Для того, щоб отримати Винагороду, Учасник Акції повинен в Період проведення Акції здійснити, за рахунок власних або кредитних коштів Кредитної картки оплату товарів/послуг у торгово-сервісній мережі/мережі Інтернет на загальну суму від 300,00 грн. (триста гривень 00 копійок) або більше одним чеком, з урахуванням ПДВ (надалі — «Транзакція») за Категорією, що була обрана Учасником відповідно до п. 4.2. цих правил та відповідає наступним МСС-кодам:
1. Если речь о Юнекс-Смарт - то выключить можно. У меня дебетка и за смс я не плачу. Как? я в отделении при открытии просил - но они что-то сделали криво и смс-приходили - через горячку отключили окончательно. 2. Не знаю как в наземных посах - но платил на загран-сайтах, в т.ч. в валюте "не гривна" - все окешбечилось
Мой опыт аналогичен опыту Flamingo. 1. В отделении просил отключить, сказали, что отключили, но 15 грн один раз списали. Обратился на горячую линию - отключили окончательно и 15 грн вернули. 2. За интернет-оплаты на заграничных сайтах кешбэк начисляли. Нужно помнить, что операции в евро идут с пересчетом через доллар. Что может оказаться неожиданностью.