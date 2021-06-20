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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 чер, 2021 21:25
Re: Юнекс Банк
Додано: Пон 21 чер, 2021 17:10
Верно ведь, что при расчетах UnexSmart в забугорье, православный пересчитывают по курсу системы и себе мзду не берет?
Додано: Пон 21 чер, 2021 17:54
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