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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.5 5 22
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
3
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
14%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
41%
9
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 21:25

Re: Юнекс Банк

  Lost написав:жаль, значит пока отложу сюда свой визит

Нам больше достанется :)
ВIВ
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 17:10

Верно ведь, что при расчетах UnexSmart в забугорье, православный пересчитывают по курсу системы и себе мзду не берет?
ВIВ
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 17:54

  ВIВ написав:Верно ведь, что при расчетах UnexSmart в забугорье, православный пересчитывают по курсу системы и себе мзду не берет?

Та кинут, догонят и еще раз прокинут.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 10:11

Re: Юнекс Банк

Коллеги подскажите что это могло быть?
В мае совершал с юнекс смарт - только 1 операцию - оплата туристических услуг - по итогам в мае получил 500 грн. кишмиша. Сегодня собирался осуществить подобную операцию, а на карте оказалось денеХ почти на 150 грн. БОЛЬШЕ. Стал смотреть выписку - 8 июня зачислена эта самая разница с назначением "Сплата винагороди за участь в Акції".
Попробовал посчитать % от суммы траты - ерунда получается - число совсем не круглое 5,6%.
Вопрос - что за акция хоть была? - буду благодарен тему, кто ткнет меня носом в то, за что я получил зненацькО вознаграждение ;)
Flamingo
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