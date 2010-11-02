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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 чер, 2021 21:25
Re: Юнекс Банк
Додано: Пон 21 чер, 2021 17:10
Верно ведь, что при расчетах UnexSmart в забугорье, православный пересчитывают по курсу системы и себе мзду не берет?
Додано: Пон 21 чер, 2021 17:54
Додано: Сер 23 чер, 2021 10:11
Re: Юнекс Банк
Коллеги подскажите что это могло быть?
В мае совершал с юнекс смарт - только 1 операцию - оплата туристических услуг - по итогам в мае получил 500 грн. кишмиша. Сегодня собирался осуществить подобную операцию, а на карте оказалось денеХ почти на 150 грн. БОЛЬШЕ. Стал смотреть выписку - 8 июня зачислена эта самая разница с назначением "Сплата винагороди за участь в Акції".
Попробовал посчитать % от суммы траты - ерунда получается - число совсем не круглое 5,6%.
Вопрос - что за акция хоть была? - буду благодарен тему, кто ткнет меня носом в то, за что я получил зненацькО вознаграждение
Додано: Сер 23 чер, 2021 10:43
акция хорошее настроение у бухгалтера, получал так 1 или 2 раза, когда под завязку тарился
может они налог в другую сторону считают )
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