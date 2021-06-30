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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 280281282283

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.5 5 22
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
3
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
14%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
41%
9
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 21:25

Re: Юнекс Банк

  Lost написав:жаль, значит пока отложу сюда свой визит

Нам больше достанется :)
ВIВ
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 17:10

Верно ведь, что при расчетах UnexSmart в забугорье, православный пересчитывают по курсу системы и себе мзду не берет?
ВIВ
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 17:54

  ВIВ написав:Верно ведь, что при расчетах UnexSmart в забугорье, православный пересчитывают по курсу системы и себе мзду не берет?

Та кинут, догонят и еще раз прокинут.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 10:11

Re: Юнекс Банк

Коллеги подскажите что это могло быть?
В мае совершал с юнекс смарт - только 1 операцию - оплата туристических услуг - по итогам в мае получил 500 грн. кишмиша. Сегодня собирался осуществить подобную операцию, а на карте оказалось денеХ почти на 150 грн. БОЛЬШЕ. Стал смотреть выписку - 8 июня зачислена эта самая разница с назначением "Сплата винагороди за участь в Акції".
Попробовал посчитать % от суммы траты - ерунда получается - число совсем не круглое 5,6%.
Вопрос - что за акция хоть была? - буду благодарен тему, кто ткнет меня носом в то, за что я получил зненацькО вознаграждение ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 10:43

  Flamingo написав:Коллеги подскажите что это могло быть?
В мае совершал с юнекс смарт - только 1 операцию - оплата туристических услуг - по итогам в мае получил 500 грн. кишмиша. Сегодня собирался осуществить подобную операцию, а на карте оказалось денеХ почти на 150 грн. БОЛЬШЕ. Стал смотреть выписку - 8 июня зачислена эта самая разница с назначением "Сплата винагороди за участь в Акції".
Попробовал посчитать % от суммы траты - ерунда получается - число совсем не круглое 5,6%.
Вопрос - что за акция хоть была? - буду благодарен тему, кто ткнет меня носом в то, за что я получил зненацькО вознаграждение ;)


акция хорошее настроение у бухгалтера, получал так 1 или 2 раза, когда под завязку тарился
может они налог в другую сторону считают )
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 12:31

Re: Юнекс Банк

Щоб отримати винагороду:

З 01 липня 2021 року до 31 липня 2021 року (включно) розраховуйтеся карткою від «ЮНЕКС БАНК» на суму від 300 грн., як за рахунок кредитного ліміту, так і за власні кошти.

Категорії кешбеку, які діють в червні:
-    Подорожі (квитки в авіакасах, бронювання готелів, круїзні лінії) - 25% від суми вартості послуги;
-    Ресторани, кафе, бари (кафе, ресторани, фастфуд та служби доставки їжі) - 3% від суми вартості послуги;
-    Транспорт (квитки на залізничний і автобусний транспорт, метро) - 3% від суми вартості послуги;
-    АЗС (заправні станції) - 2% від суми вартості послуги;
-    Продукти (продуктові супермаркети, спеціалізовані пивні магазини та виномаркети, магазини солодощів) - 1% від суми вартості https://unexbank.ua/site/page.php?lang=UA&id_part=5500
lel
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 12:41

  lel написав:Щоб отримати винагороду:

З 01 липня 2021 року до 31 липня 2021 року (включно) розраховуйтеся карткою від «ЮНЕКС БАНК» на суму від 300 грн., як за рахунок кредитного ліміту, так і за власні кошти.

Категорії кешбеку, які діють в червні:
-    Подорожі (квитки в авіакасах, бронювання готелів, круїзні лінії) - 25% від суми вартості послуги;
-    Ресторани, кафе, бари (кафе, ресторани, фастфуд та служби доставки їжі) - 3% від суми вартості послуги;
-    Транспорт (квитки на залізничний і автобусний транспорт, метро) - 3% від суми вартості послуги;
-    АЗС (заправні станції) - 2% від суми вартості послуги;
-    Продукти (продуктові супермаркети, спеціалізовані пивні магазини та виномаркети, магазини солодощів) - 1% від суми вартості https://unexbank.ua/site/page.php?lang=UA&id_part=5500

А платил ли кто за авиа картой юнекса в последнее время? Интересно как они посчитают конвертацию по оплате на визэйр, там же дсс. Я так понял, православный калькулятор конвертаций по картам для заграницы настроили на отлично?
_Slava_
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 14:07

Там кстати у юнекса пофиксили систему кэшбека и теперь в случае отмены оплаты сторнируется также и выплаченный кэшбек даже если выплата кэшбека и возврат были в разных месяцах (в этом случае уменьшат кэшбеки следующих периодов). Раньше было лояльнее ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 14:22

  Flamingo написав:Там кстати у юнекса пофиксили систему кэшбека и теперь в случае отмены оплаты сторнируется также и выплаченный кэшбек даже если выплата кэшбека и возврат были в разных месяцах (в этом случае уменьшат кэшбеки следующих периодов). Раньше было лояльнее ;)

Ого, а можно на конкретном примере?
У меня покупка была мае, кэшбэк в том же мае загасил часть задолженности. И сегодня зашел возврат за эту покупку. Стоит ли платить картой в июле? :)

С такими новостями может оказаться выгоднее Укрсибом под 10% кешбэка покупать, чем под 25% Юнексом.
ramzes4
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