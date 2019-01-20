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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 281282283284

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.5 5 22
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
3
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
14%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
41%
9
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 18:49

  _Slava_ написав:
  lel написав:Щоб отримати винагороду:

З 01 липня 2021 року до 31 липня 2021 року (включно) розраховуйтеся карткою від «ЮНЕКС БАНК» на суму від 300 грн., як за рахунок кредитного ліміту, так і за власні кошти.

Категорії кешбеку, які діють в червні:
-    Подорожі (квитки в авіакасах, бронювання готелів, круїзні лінії) - 25% від суми вартості послуги;
-    Ресторани, кафе, бари (кафе, ресторани, фастфуд та служби доставки їжі) - 3% від суми вартості послуги;
-    Транспорт (квитки на залізничний і автобусний транспорт, метро) - 3% від суми вартості послуги;
-    АЗС (заправні станції) - 2% від суми вартості послуги;
-    Продукти (продуктові супермаркети, спеціалізовані пивні магазини та виномаркети, магазини солодощів) - 1% від суми вартості https://unexbank.ua/site/page.php?lang=UA&id_part=5500

А платил ли кто за авиа картой юнекса в последнее время? Интересно как они посчитают конвертацию по оплате на визэйр, там же дсс. Я так понял, православный калькулятор конвертаций по картам для заграницы настроили на отлично?

А рианейр по коду МСС тоже подпадает в раздел путишествия и кешбек 25%?
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 19:28

Re: Юнекс Банк

  Raymond написав:А рианейр по коду МСС тоже подпадает в раздел путишествия и кешбек 25%?

Ryanair у меня был 3246, что подходит под категорию Путешествия.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 19:37

  ingtrans написав:
  Raymond написав:А рианейр по коду МСС тоже подпадает в раздел путишествия и кешбек 25%?

Ryanair у меня был 3246, что подходит под категорию Путешествия.



спасибо, значит подходит, но из-за того, что это заграниченный лоукост, то могут киш мыш не насчитать как я понимаю.
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 19:51

Re: Юнекс Банк

  Raymond написав:значит подходит, но из-за того, что это заграниченный лоукост, то могут киш мыш не насчитать как я понимаю.

Не понял, какая разница, чей лоукост и локукост ли вообще. Юнекс начисляет кешбэк за оплату не в гривнах и заграницей.
ingtrans
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Подякував: 76 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 19:57

  ingtrans написав:
  Raymond написав:значит подходит, но из-за того, что это заграниченный лоукост, то могут киш мыш не насчитать как я понимаю.

Не понял, какая разница, чей лоукост и локукост ли вообще. Юнекс начисляет кешбэк за оплату не в гривнах и заграницей.



ну тогда отлично, нужно попробывать
Raymond
 
Повідомлень: 957
З нами з: 16.12.08
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