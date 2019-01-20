З 01 липня 2021 року до 31 липня 2021 року (включно) розраховуйтеся карткою від «ЮНЕКС БАНК» на суму від 300 грн., як за рахунок кредитного ліміту, так і за власні кошти.
Категорії кешбеку, які діють в червні: - Подорожі (квитки в авіакасах, бронювання готелів, круїзні лінії) - 25% від суми вартості послуги; - Ресторани, кафе, бари (кафе, ресторани, фастфуд та служби доставки їжі) - 3% від суми вартості послуги; - Транспорт (квитки на залізничний і автобусний транспорт, метро) - 3% від суми вартості послуги; - АЗС (заправні станції) - 2% від суми вартості послуги; - Продукти (продуктові супермаркети, спеціалізовані пивні магазини та виномаркети, магазини солодощів) - 1% від суми вартості https://unexbank.ua/site/page.php?lang=UA&id_part=5500
А платил ли кто за авиа картой юнекса в последнее время? Интересно как они посчитают конвертацию по оплате на визэйр, там же дсс. Я так понял, православный калькулятор конвертаций по картам для заграницы настроили на отлично?
А рианейр по коду МСС тоже подпадает в раздел путишествия и кешбек 25%?