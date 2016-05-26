Юнекс Банк
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 лип, 2021 18:49
_Slava_ написав: lel написав:
Щоб отримати винагороду:
З 01 липня 2021 року до 31 липня 2021 року (включно) розраховуйтеся карткою від «ЮНЕКС БАНК» на суму від 300 грн., як за рахунок кредитного ліміту, так і за власні кошти.
Категорії кешбеку, які діють в червні:
- Подорожі (квитки в авіакасах, бронювання готелів, круїзні лінії) - 25% від суми вартості послуги;
- Ресторани, кафе, бари (кафе, ресторани, фастфуд та служби доставки їжі) - 3% від суми вартості послуги;
- Транспорт (квитки на залізничний і автобусний транспорт, метро) - 3% від суми вартості послуги;
- АЗС (заправні станції) - 2% від суми вартості послуги;
- Продукти (продуктові супермаркети, спеціалізовані пивні магазини та виномаркети, магазини солодощів) - 1% від суми вартості
https://unexbank.ua/site/page.php?lang=UA&id_part=5500
А платил ли кто за авиа картой юнекса в последнее время? Интересно как они посчитают конвертацию по оплате на визэйр, там же дсс. Я так понял, православный калькулятор конвертаций по картам для заграницы настроили на отлично?
А рианейр по коду МСС тоже подпадает в раздел путишествия и кешбек 25%?
Raymond
Повідомлень: 961
З нами з: 16.12.08
Подякував: 200 раз.
Подякували: 81 раз.
Профіль
Додано: Чет 01 лип, 2021 19:28
Raymond написав:
А рианейр по коду МСС тоже подпадает в раздел путишествия и кешбек 25%?
Ryanair у меня был 3246, что подходит под категорию Путешествия.
ingtrans
Повідомлень: 2892
З нами з: 31.07.19
Подякував: 76 раз.
Подякували: 392 раз.
Профіль
Додано: Чет 01 лип, 2021 19:37
ingtrans написав: Raymond написав:
А рианейр по коду МСС тоже подпадает в раздел путишествия и кешбек 25%?
Ryanair у меня был 3246, что подходит под категорию Путешествия.
спасибо, значит подходит, но из-за того, что это заграниченный лоукост, то могут киш мыш не насчитать как я понимаю.
Raymond
Повідомлень: 961
З нами з: 16.12.08
Подякував: 200 раз.
Подякували: 81 раз.
Профіль
Додано: Чет 01 лип, 2021 19:51
Raymond написав:
значит подходит, но из-за того, что это заграниченный лоукост, то могут киш мыш не насчитать как я понимаю.
Не понял, какая разница, чей лоукост и локукост ли вообще. Юнекс начисляет кешбэк за оплату не в гривнах и заграницей.
ingtrans
Повідомлень: 2892
З нами з: 31.07.19
Подякував: 76 раз.
Подякували: 392 раз.
Профіль
Додано: Чет 01 лип, 2021 19:57
ingtrans написав: Raymond написав:
значит подходит, но из-за того, что это заграниченный лоукост, то могут киш мыш не насчитать как я понимаю.
Не понял, какая разница, чей лоукост и локукост ли вообще. Юнекс начисляет кешбэк за оплату не в гривнах и заграницей.
ну тогда отлично, нужно попробывать
Raymond
Повідомлень: 961
З нами з: 16.12.08
Подякував: 200 раз.
Подякували: 81 раз.
Профіль
Додано: П'ят 02 лип, 2021 15:51
ingtrans написав: Raymond написав:
А рианейр по коду МСС тоже подпадает в раздел путишествия и кешбек 25%?
Ryanair у меня был 3246, что подходит под категорию Путешествия.
каждая авиакомпания имеет свой персональный (и постоянный) МСС:
https://fs.fldfs.com/iwpapps/pcard/docs/MCCs.pdf
Ромасик
Повідомлень: 2176
З нами з: 30.03.15
Подякував: 438 раз.
Подякували: 145 раз.
Профіль
Додано: П'ят 02 лип, 2021 20:25
Выплатили КБ 25% за жд билеты через тикетс. Чистыми. Это здесь всегда так?
la9
Повідомлень: 1996
З нами з: 02.07.09
Подякував: 384 раз.
Подякували: 64 раз.
Профіль
Додано: П'ят 02 лип, 2021 20:26
la9 написав:
Выплатили КБ 25% за жд билеты через тикетс. Чистыми. Это здесь всегда так?
да, иногда больше
но уже умеют сторнировать )
cohan
Повідомлень: 2129
З нами з: 27.09.19
Подякував: 79 раз.
Подякували: 164 раз.
Профіль
Додано: П'ят 02 лип, 2021 21:09
cohan написав:
но уже умеют сторнировать )
т.е, потом снимут 19,5%? ))
la9
Повідомлень: 1996
З нами з: 02.07.09
Подякував: 384 раз.
Подякували: 64 раз.
Профіль
Додано: П'ят 02 лип, 2021 21:35
la9 написав: cohan написав:
но уже умеют сторнировать )
т.е, потом снимут 19,5%? ))
не, потом снимут если был возврат )) впрочем с билетами возможно всякое
cohan
Повідомлень: 2129
З нами з: 27.09.19
Подякував: 79 раз.
Подякували: 164 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
Схожі теми
95837
11766252
П'ят 02 лип, 2021 22:58 cohan
48886
6275703
П'ят 02 лип, 2021 22:41 cohan
118
29771