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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 282283284285

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.5 5 22
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
3
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
14%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
41%
9
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 09:53

ЮНЕКС БАНК войдет в ТОП-5 розничных банков Украины через 5 лет

Такие планы озвучил Председатель правления Юнекс Банка Иван Свитек в интервью журналу Banker, которое было опубликовано в июльском номере. По его словам, уже в 2021 году Юнекс должен преодолеть точку безубыточности и стать прибыльным финучреждением. А также вывести на рынок несколько хороших продуктов, который позволят сделать принципиальный рывок.

«Главный мой месседж – я хочу построить банк, который будет давать финансовые продукты, способные решать проблемы людей. Именно решение проблемы клиента – это путь к созданию успешного банка, в этом я убежден на все 100%», - говорит Иван Свитек. По его мнению, обновленный Юнекс Банк должен в основном фокусироваться на рознице. Однако без корпоративного бизнеса обойтись невозможно.

«У нас будет и универсальная розница с кредитами наличными, картами, депозитами, и отдельно корпоративная линейка, будем брать за основу средний корпоративный сегмент. Я думаю, что конкурировать исключительно ценой – это не оптимальный вариант, нужно конкурировать больше сервисом. Это мобильные приложения, лояльность, улучшение клиентского опыта, доступность контактного центра, способность решить задачу в одно касание, понятные продукты, доступность банкоматов и отделений и т.д. И таких банков, которые делают это реально хорошо, в Украине немного. У многих банков есть свои «фишки», но все равно каждому чего-то не хватает. Все фокусируются только на продукте, но это лишь малая часть клиентского опыта», - добавляет Иван.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 10:10

Re: Юнекс Банк

  Vorlon написав:я хочу построить банк...

А переименовывать банку в Дракошу будут?
А то тут один кептив уже пытался построить светлое будущее для людей, то похоже решил кануть в лету. Лого освободилось :)
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Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 10:19

ЮНЕКС БАНК войдет в ТОП-5 розничных банков Украины через 5 лет

Вот уж точно: п...деть - не мешки таскать.
Все же понимают, что это полная хрень, не будет этого никогда.
Но нет - на голубом глазу врёт и себе людям
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 11:48

  mustbe написав:
ЮНЕКС БАНК войдет в ТОП-5 розничных банков Украины через 5 лет

Вот уж точно: п...деть - не мешки таскать.
Все же понимают, что это полная хрень, не будет этого никогда.
Но нет - на голубом глазу врёт и себе людям


может он что-то знает
например, не присоединятся к принудительному списанию :mrgreen:
cohan
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