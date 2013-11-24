Додано: Сер 14 лип, 2021 09:53

ЮНЕКС БАНК войдет в ТОП-5 розничных банков Украины через 5 лет



Такие планы озвучил Председатель правления Юнекс Банка Иван Свитек в интервью журналу Banker, которое было опубликовано в июльском номере. По его словам, уже в 2021 году Юнекс должен преодолеть точку безубыточности и стать прибыльным финучреждением. А также вывести на рынок несколько хороших продуктов, который позволят сделать принципиальный рывок.



«Главный мой месседж – я хочу построить банк, который будет давать финансовые продукты, способные решать проблемы людей. Именно решение проблемы клиента – это путь к созданию успешного банка, в этом я убежден на все 100%», - говорит Иван Свитек. По его мнению, обновленный Юнекс Банк должен в основном фокусироваться на рознице. Однако без корпоративного бизнеса обойтись невозможно.



«У нас будет и универсальная розница с кредитами наличными, картами, депозитами, и отдельно корпоративная линейка, будем брать за основу средний корпоративный сегмент. Я думаю, что конкурировать исключительно ценой – это не оптимальный вариант, нужно конкурировать больше сервисом. Это мобильные приложения, лояльность, улучшение клиентского опыта, доступность контактного центра, способность решить задачу в одно касание, понятные продукты, доступность банкоматов и отделений и т.д. И таких банков, которые делают это реально хорошо, в Украине немного. У многих банков есть свои «фишки», но все равно каждому чего-то не хватает. Все фокусируются только на продукте, но это лишь малая часть клиентского опыта», - добавляет Иван.