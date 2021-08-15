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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 07 сер, 2021 21:30
IMPRINTER написав:
Это вопиющее безобразие !
Ладно это бы банкс московских попов, но теперь вроде ж соросята пришли - время им не нравится европейское !
для таких случаев активнее стали раздавать кредитки )
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cohan
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Додано: Пон 16 сер, 2021 16:58
Коллеги, а у тикетс.юа на авиабилеты будет такой же мсс, как и на жд?
И еще, может, кто испробовал - у кого еще из продавцов авиабилетов, мсс попадает в КБ "Путешествия"? Или, наоборот - не попадает?
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la9
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Додано: Пон 16 сер, 2021 17:17
la9 написав:
Коллеги, а у тикетс.юа на авиабилеты будет такой же мсс, как и на жд?
И еще, может, кто испробовал - у кого еще из продавцов авиабилетов, мсс попадает в КБ "Путешествия"? Или, наоборот - не попадает?
у меня при всех оплатах было 4722
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Пон 16 сер, 2021 16:24
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