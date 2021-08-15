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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 283284285286

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.5 5 22
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
3
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
14%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
41%
9
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Суб 07 сер, 2021 21:30

  IMPRINTER написав:Это вопиющее безобразие !

Ладно это бы банкс московских попов, но теперь вроде ж соросята пришли - время им не нравится европейское !


для таких случаев активнее стали раздавать кредитки )
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 16:58

Коллеги, а у тикетс.юа на авиабилеты будет такой же мсс, как и на жд?
И еще, может, кто испробовал - у кого еще из продавцов авиабилетов, мсс попадает в КБ "Путешествия"? Или, наоборот - не попадает?
la9
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 17:17

  la9 написав:Коллеги, а у тикетс.юа на авиабилеты будет такой же мсс, как и на жд?
И еще, может, кто испробовал - у кого еще из продавцов авиабилетов, мсс попадает в КБ "Путешествия"? Или, наоборот - не попадает?


у меня при всех оплатах было 4722
IMPRINTER
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