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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 283284285286

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.5 5 22
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
3
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
14%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
41%
9
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Суб 07 сер, 2021 21:30

  IMPRINTER написав:Это вопиющее безобразие !

Ладно это бы банкс московских попов, но теперь вроде ж соросята пришли - время им не нравится европейское !


для таких случаев активнее стали раздавать кредитки )
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 16:58

Коллеги, а у тикетс.юа на авиабилеты будет такой же мсс, как и на жд?
И еще, может, кто испробовал - у кого еще из продавцов авиабилетов, мсс попадает в КБ "Путешествия"? Или, наоборот - не попадает?
la9
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 17:17

  la9 написав:Коллеги, а у тикетс.юа на авиабилеты будет такой же мсс, как и на жд?
И еще, может, кто испробовал - у кого еще из продавцов авиабилетов, мсс попадает в КБ "Путешествия"? Или, наоборот - не попадает?


у меня при всех оплатах было 4722
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 23 сер, 2021 17:04

  _Slava_ написав:Ну что, коллеги, храм пробил очередное дно. Свежо еще в памяти как они подменили тарифы задним числом. А это значит такая история:
Решил я оплатить картой юнекса авиабилеты на визэйре. Выбрал сначала соответсвующую категорию кешбека – 25%. Все это было после полуночи 04.07.2021. С первого раза в 00-52 04.07.21 попытка оплаты неуспешная , позвонил, поднял лимит , в 00-59 оплата успешная. Через 40 минут сделали аналогичную покупку картой супруги. И казалось бы, все хорошо, ждем положенные 500 грн кешбека каждому. 30 июля супруге падает 500 грн , мне нет. Обратился в поддержку, неделю они тянули резину и присылают такое вот:
«Добрий вечір. Надали відповідь щодо кешбеку. Дата Вашої реєстрації в акції кешбек 04,07,2021. Операція проведена в виписці о 22,59 годині 03,07,2021. На момент оплати Ви не були зареєстровані, тому кешбек не нарахований»
Посмеялся, думаю, студень студню отписал, а мне студень передал. Пишу опять в поддержку, вы бы пересмотрели , потому как ответ – полный бред, скинул скриншоты смс и время звонка в поддержку, когда поднимал лимиты. Но! Подождал еще день, а ответ непоколебим, мол сам дурак, смотри у выписку, ничем помочь не можем. Говорю, так вы же грубо нарушили нормативы и положения НБУ, как можно отображать у выписке операцию предыдущем днем 03.07 ,которая по факту была 04.07? Ну и ответ опять шаблонный – смотрите выписку, мы ни при чем. Стоить заметить, что в смс от юнекса таки было время 03.07.2021 22-59. Т.е. синхронизация процессинга по картам с програмными комплексами видимо на колхозном уровне…И не верится мне, что они об этом впервые слышат.
Но как говорится, проблемы индейцев вождя не тревожат абсолютно. Скриншот смс для наглядности прилагаю.

Зображення

P.S. У супруги также в смс было 03/07/2021 , но кешбек выплачен автоматически.

А чё? Ребята по Гринвичу работают. Перестарались с настройкой в Европу.
candidat
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 14:23

Ужасная банка для работы с валютой. Позвонил, попросил снять полпачки (купленные ране онлайн) . "В наличии тысяча, заказать нельзя, будем отдавать по наличию в кассе. "
Горячая линия мало помогла. Сказали, что свяжутся и скажут, когда можно забрать.
Закрываем сотрудничество, пробуем другую банку.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 14:31

  Hotab написав:Ужасная банка для работы с валютой. Позвонил, попросил снять полпачки (купленные ране онлайн) . "В наличии тысяча, заказать нельзя, будем отдавать по наличию в кассе. "
Горячая линия мало помогла. Сказали, что свяжутся и скажут, когда можно забрать.
Закрываем сотрудничество, пробуем другую банку.

УкрЭксИмБанк, ПУМБ или Альфа для пачек :)
И тооо, если самолёты литають
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 14:41

Amethyst , а ТАС стоит попробовать? Или ОТП? Или там тоже "нет и нельзя заказать"?
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 15:06

  Hotab написав:Amethyst , а ТАС стоит попробовать? Или ОТП? Или там тоже "нет и нельзя заказать"?

ТАС можно, но часто любят сувать всякое отребье
ОТП не пробовал. Там есть допкомисс, и шото вечно мутят с лимитами шо б/н зашло и налом хочет выйти :(
Amethyst
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