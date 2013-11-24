Ну что, коллеги, храм пробил очередное дно. Свежо еще в памяти как они подменили тарифы задним числом. А это значит такая история:Решил я оплатить картой юнекса авиабилеты на визэйре. Выбрал сначала соответсвующую категорию кешбека – 25%. Все это было после полуночи 04.07.2021. С первого раза в 00-52 04.07.21 попытка оплаты неуспешная , позвонил, поднял лимит , в 00-59 оплата успешная. Через 40 минут сделали аналогичную покупку картой супруги. И казалось бы, все хорошо, ждем положенные 500 грн кешбека каждому. 30 июля супруге падает 500 грн , мне нет. Обратился в поддержку, неделю они тянули резину и присылают такое вот:«Добрий вечір. Надали відповідь щодо кешбеку. Дата Вашої реєстрації в акції кешбек 04,07,2021. Операція проведена в виписці о 22,59 годині 03,07,2021. На момент оплати Ви не були зареєстровані, тому кешбек не нарахований»Посмеялся, думаю, студень студню отписал, а мне студень передал. Пишу опять в поддержку, вы бы пересмотрели , потому как ответ – полный бред, скинул скриншоты смс и время звонка в поддержку, когда поднимал лимиты. Но! Подождал еще день, а ответ непоколебим, мол сам дурак, смотри у выписку, ничем помочь не можем. Говорю, так вы же грубо нарушили нормативы и положения НБУ, как можно отображать у выписке операцию предыдущем днем 03.07 ,которая по факту была 04.07? Ну и ответ опять шаблонный – смотрите выписку, мы ни при чем. Стоить заметить, что в смс от юнекса таки было время 03.07.2021 22-59. Т.е. синхронизация процессинга по картам с програмными комплексами видимо на колхозном уровне…И не верится мне, что они об этом впервые слышат.Но как говорится, проблемы индейцев вождя не тревожат абсолютно. Скриншот смс для наглядности прилагаю.P.S. У супруги также в смс было 03/07/2021 , но кешбек выплачен автоматически.