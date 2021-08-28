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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 29 сер, 2021 14:07
extreme_lviv_ua написав: IMPRINTER написав:
господа? как платит гундяй кешбек? по дате операци или по проводке?
икогда в последние дни месяца не тратился нет опыта
по проводке
если оплачу сегодня, проводка будет 31 числа?
если будет 31-го то заплатят кешбек?
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Додано: Нед 29 сер, 2021 14:07
IMPRINTER написав:
гундяй
уже тут не правит, передал бразды правления соросятам, теперь это светский банк
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Bosstone
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Додано: Нед 29 сер, 2021 14:10
Bosstone написав: IMPRINTER написав:
гундяй
уже тут не правит, передал бразды правления соросятам, теперь это светский банк
это неканоническая власть ! у них нет томоса от гундяя !
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