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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 284285286287

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.5 5 22
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
3
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
14%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
41%
9
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 14:07

  extreme_lviv_ua написав:
  IMPRINTER написав:господа? как платит гундяй кешбек? по дате операци или по проводке?
икогда в последние дни месяца не тратился нет опыта
по проводке


если оплачу сегодня, проводка будет 31 числа?
если будет 31-го то заплатят кешбек?
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 14:07

Re: Юнекс Банк

  IMPRINTER написав:гундяй

уже тут не правит, передал бразды правления соросятам, теперь это светский банк :)
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 14:10

  Bosstone написав:
  IMPRINTER написав:гундяй

уже тут не правит, передал бразды правления соросятам, теперь это светский банк :)


это неканоническая власть ! у них нет томоса от гундяя !
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 19:12

Re: Юнекс Банк

  IMPRINTER написав:если оплачу сегодня, проводка будет 31 числа?

50х50
если будет 31-го то заплатят кешбек?

Да.
ВIВ
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 12:56

  ВIВ написав:
  IMPRINTER написав:если оплачу сегодня, проводка будет 31 числа?

50х50
если будет 31-го то заплатят кешбек?

Да.

Т.е., сегодняшняя оплата в КБ этого месяца не попадает?
Может, кто в курсе - на следующий месяц будет 25% на путешествия?
la9
 
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