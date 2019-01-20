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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 285286287288

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.5 5 22
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
3
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
14%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
41%
9
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 22:59

  ramzes4 написав:
  IMPRINTER написав:та что то нет до сих пор вообюще ничего

Уже в выписке светится


светится - но до сих пор не отсинхронен с картой
IMPRINTER
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Свинорил 100 lvl
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 23:46

Re: Юнекс Банк

Как вывести, только сеп за 5 грн?
Maksi2
 
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