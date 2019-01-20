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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 31 сер, 2021 22:59
ramzes4 написав: IMPRINTER написав:
та что то нет до сих пор вообюще ничего
Уже в выписке светится
светится - но до сих пор не отсинхронен с картой
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Додано: Вів 31 сер, 2021 23:46
Как вывести, только сеп за 5 грн?
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