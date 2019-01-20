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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 285286287288

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.5 5 22
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
3
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
14%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
41%
9
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 22:59

  ramzes4 написав:
  IMPRINTER написав:та что то нет до сих пор вообюще ничего

Уже в выписке светится


светится - но до сих пор не отсинхронен с картой
IMPRINTER
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Свинорил 100 lvl
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 23:46

Re: Юнекс Банк

Как вывести, только сеп за 5 грн? Гундяю даже пятерки жалко.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 09:34

Re: Юнекс Банк

По кредитке Unex Card нет доп. комиссий если в евро платить за границей? В тарифах не нахожу.
И кешбек же будет при таких оплатах? В условиях про оплату только в Украине нет ограничений.

Возможно, кто-то сталкивался на практике
ramzes4
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 11:05

Re: Юнекс Банк

вересня 2021 року (включно) розраховуйтеся карткою від «ЮНЕКС БАНК» на суму від 300 грн., як за рахунок кредитного ліміту, так і за власні кошти.

Категорії кешбеку, які діють у вересні:
-    Флористика (квіткові крамниці, садові центри) - 25% від суми вартості послуги;
-    Ресторани, кафе, бари (кафе, ресторани, фастфуд та служби доставки їжі) - 3% від суми вартості послуги;
-    Канцтовари (книжкові магазини, магазини канцтоварів, шкільне приладдя та товари для малювання) - 5% від суми вартості послуги;
-    АЗС (заправні станції) - 2% від суми вартості послуги;
-    Продукти (продуктові супермаркети, спеціалізовані пивні магазини та виномаркети, магазини солодощів) - 2% від суми вартості послуги.
https://unexbank.ua/site/page.php?lang= ... ashback_09
lel
 
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