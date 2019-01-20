светится - но до сих пор не отсинхронен с картой
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 31 сер, 2021 22:59
Додано: Вів 31 сер, 2021 23:46
Re: Юнекс Банк
Как вывести, только сеп за 5 грн? Гундяю даже пятерки жалко.
Додано: Сер 01 вер, 2021 09:34
Re: Юнекс Банк
По кредитке Unex Card нет доп. комиссий если в евро платить за границей? В тарифах не нахожу.
И кешбек же будет при таких оплатах? В условиях про оплату только в Украине нет ограничений.
Возможно, кто-то сталкивался на практике
Додано: Сер 01 вер, 2021 11:05
Re: Юнекс Банк
вересня 2021 року (включно) розраховуйтеся карткою від «ЮНЕКС БАНК» на суму від 300 грн., як за рахунок кредитного ліміту, так і за власні кошти.
Категорії кешбеку, які діють у вересні:
- Флористика (квіткові крамниці, садові центри) - 25% від суми вартості послуги;
- Ресторани, кафе, бари (кафе, ресторани, фастфуд та служби доставки їжі) - 3% від суми вартості послуги;
- Канцтовари (книжкові магазини, магазини канцтоварів, шкільне приладдя та товари для малювання) - 5% від суми вартості послуги;
- АЗС (заправні станції) - 2% від суми вартості послуги;
- Продукти (продуктові супермаркети, спеціалізовані пивні магазини та виномаркети, магазини солодощів) - 2% від суми вартості послуги.
Додано: Чет 02 вер, 2021 10:25
Додано: Чет 02 вер, 2021 15:00
Додано: Чет 02 вер, 2021 15:48
|