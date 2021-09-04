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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 286287288289

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.5 5 22
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
3
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
14%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
41%
9
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 12:44

  ВIВ написав:У православных теперь в сентябре 31 день :)
"З 01 вересня 2021 року до 31 вересня 2021 року (включно)"
https://unexbank.ua/site/page.php?lang=UA&id_part=5500
Но вопрос в другом, а где в Киеве бьется Флористика?


в пдф-файле правильно )

https://unexbank.ua/user_file/cash_back_osin_01092021.pdf
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 12:50

  ВIВ написав:У православных теперь в сентябре 31 день :)
"З 01 вересня 2021 року до 31 вересня 2021 року (включно)"
https://unexbank.ua/site/page.php?lang=UA&id_part=5500
Но вопрос в другом, а где в Киеве бьется Флористика?


Украфлора на Нивках
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