ВIВ написав:У православных теперь в сентябре 31 день
"З 01 вересня 2021 року до 31 вересня 2021 року (включно)"
https://unexbank.ua/site/page.php?lang=UA&id_part=5500
Но вопрос в другом, а где в Киеве бьется Флористика?
в пдф-файле правильно )
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 05 вер, 2021 12:44
в пдф-файле правильно )
Додано: Нед 05 вер, 2021 12:50
Украфлора на Нивках
Додано: Вів 14 вер, 2021 14:03
Re: Юнекс Банк
Випадково купив валюту не з дебетки, а з кредитки за кредитні кошти. Як з мінімальними втратами вийти з цієї ситуації? А з дебетки на кредитку як перекинути гроші?
Додано: Вів 14 вер, 2021 14:05
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