Не зміг завантажити на мобільний умови по споживчому кредиту. Поясніть, чи є можливість дострокового погашення такого кредиту? Наприклад протягом пільгового періоду? Чи не буде при цьому додаткових комісій?
Про досрочное погашение не скажу, не стал оформлять у них кредит. Навязывают сразу несколько страховок перед его оформлением. Я им человеческим языком говорю, у меня уже есть страховки, мне другие НЕ нужны! А они, тогда не сможем оформить кредит. Ну нет, так нет. Клиенты наверно не очень нужны