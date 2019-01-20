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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 287288289290

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.5 5 22
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
3
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
14%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
41%
9
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 10:37

  Vorlon написав:https://minfin.com.ua/2021/09/22/71840128/


Так значит гол офис теперь не на Подоле... Новость... :shock:
Vatsyk
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Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 11:02

Искатель Благодарю, что поделились СОБСТВЕННЫМ опытом написания отзывов о банках, который ничего общего не имеет ни с моим опытом работы с банком (прошу не путать с работой "В банке"), ни с моими впечатлениями!
Я ответила на вопрос пользователя без корректировки своего поста на Ваше (вполне возможное!) несогласие и богатый творческий опыт!
Жалобы на ЛЮБОЙ банк есть - форум не единственное тому доказательство, а вот то. что Юнекс не задержал ни одной платежки - факт! Еще раз - респект! (не скажу "коллегам", скажу: "надежным партнерам"!")
Marica
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 12:59

  Marica написав:Искатель Благодарю, что поделились СОБСТВЕННЫМ опытом написания отзывов о банках, который ничего общего не имеет ни с моим опытом работы с банком (прошу не путать с работой "В банке"), ни с моими впечатлениями!
Я ответила на вопрос пользователя без корректировки своего поста на Ваше (вполне возможное!) несогласие и богатый творческий опыт!
Жалобы на ЛЮБОЙ банк есть - форум не единственное тому доказательство, а вот то. что Юнекс не задержал ни одной платежки - факт! Еще раз - респект! (не скажу "коллегам", скажу: "надежным партнерам"!")

Извините вы клиент только этой банки? У вас где-то что-то задерживали в тот же период когда этот чудо банк так распрекрасно работал? Не обижайтесь но ваш отзыв очень смахивает на заказуху которую на форумах часто пишут сами сотрудники. То о чем вы пишете это не весть какое достижение - это то что должно быть в банке по умолчанию и если за то что обязательно должно быть и так петь дифирамбы - сложно поверить что это просто отзыв не заангажированного клиента с улицы ;)
Flamingo
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  #<1 ... 287288289290
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