Додано: Суб 25 вер, 2021 12:59

Marica написав: Искатель Благодарю, что поделились СОБСТВЕННЫМ опытом написания отзывов о банках, который ничего общего не имеет ни с моим опытом работы с банком (прошу не путать с работой "В банке"), ни с моими впечатлениями!

Я ответила на вопрос пользователя без корректировки своего поста на Ваше (вполне возможное!) несогласие и богатый творческий опыт!

Жалобы на ЛЮБОЙ банк есть - форум не единственное тому доказательство, а вот то. что Юнекс не задержал ни одной платежки - факт! Еще раз - респект! (не скажу "коллегам", скажу: "надежным партнерам"!") Благодарю, что поделились СОБСТВЕННЫМ опытом написания отзывов о банках, который ничего общего не имеет ни с моим опытом работы с банком (прошу не путать с работой "В банке"), ни с моими впечатлениями!Я ответила на вопрос пользователя без корректировки своего поста на Ваше (вполне возможное!) несогласие и богатый творческий опыт!Жалобы на ЛЮБОЙ банк есть - форум не единственное тому доказательство, а вот то. что Юнекс не задержал ни одной платежки - факт! Еще раз - респект! (не скажу "коллегам", скажу: "надежным партнерам"!")

Извините вы клиент только этой банки? У вас где-то что-то задерживали в тот же период когда этот чудо банк так распрекрасно работал? Не обижайтесь но ваш отзыв очень смахивает на заказуху которую на форумах часто пишут сами сотрудники. То о чем вы пишете это не весть какое достижение - это то что должно быть в банке по умолчанию и если за то что обязательно должно быть и так петь дифирамбы - сложно поверить что это просто отзыв не заангажированного клиента с улицы