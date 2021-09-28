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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 вер, 2021 09:31
BìnhAutoDat написав:Marica
с каждого родственника по гривне, уже собственный банк открыть можно
200 млн в статутник...тут гривня не спасе.
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