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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 вер, 2021 09:31
BìnhAutoDat написав:Marica
с каждого родственника по гривне, уже собственный банк открыть можно
200 млн в статутник...тут гривня не спасе.
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Додано: Сер 29 вер, 2021 10:51
Marica написав:velvet
во всех банках мои родственники? И как же мне с этим жить-то? Понимаю Вашу озабоченность моей жизнью. Однако в жизни все очень просто: если банк не нравится, я с ним прекращаю сотрудничать как клиент, а не пишу на форумах. А если пишу - значит, нравится!
В моём сообщении написано, что вы или ваши родственники имеете какое-то отношение к Юнексу. По поводу других банков это уже ваши фантазии. Конкретно по Юнексу уже несколько лет вы его расхваливаете. Больше ни один банк вы так не нахваливаете.
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