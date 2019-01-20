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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 вер, 2021 09:31
BìnhAutoDat написав:Marica
с каждого родственника по гривне, уже собственный банк открыть можно
200 млн в статутник...тут гривня не спасе.
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Додано: Сер 29 вер, 2021 10:51
Marica написав:velvet
во всех банках мои родственники? И как же мне с этим жить-то? Понимаю Вашу озабоченность моей жизнью. Однако в жизни все очень просто: если банк не нравится, я с ним прекращаю сотрудничать как клиент, а не пишу на форумах. А если пишу - значит, нравится!
В моём сообщении написано, что вы или ваши родственники имеете какое-то отношение к Юнексу. По поводу других банков это уже ваши фантазии. Конкретно по Юнексу уже несколько лет вы его расхваливаете. Больше ни один банк вы так не нахваливаете.
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velvet
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Додано: Сер 29 вер, 2021 17:33
Раз тут такой хайп, то давайте и я бесплатно оставлю "проплаченный" отзыв
Удобно, что в разделе депозитов показывают ставку после налогов. В других банках такого не видел.
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Bosstone
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Додано: Сер 29 вер, 2021 18:31
Bosstone написав:
Удобно, что в разделе депозитов показывают ставку после налогов
А зачем, смысл то какой. Весь анализ/сравнение депоставок идет БЕЗ учета "чистой" ставки (
Достаточно показать чистый размер очередной выплаты %%. Для домашней бюзгалтерии, т.с.
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Amethyst
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Додано: Сер 29 вер, 2021 18:41
Amethyst написав:
Весь анализ/сравнение депоставок идет БЕЗ учета "чистой" ставки
А какая польза от грязной ставки? Все равно же приходится пересчитывать, чтобы понимать реальный процент доходности. Так же, как и по кешбеку.
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Bosstone
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