Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 вер, 2021 09:31
BìnhAutoDat написав: Marica
с каждого родственника по гривне, уже собственный банк открыть можно
200 млн в статутник...тут гривня не спасе.
Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 29 вер, 2021 10:51
Marica написав: velvet
во всех банках мои родственники? И как же мне с этим жить-то? Понимаю Вашу озабоченность моей жизнью. Однако в жизни все очень просто: если банк не нравится, я с ним прекращаю сотрудничать как клиент, а не пишу на форумах. А если пишу - значит, нравится!
В моём сообщении написано, что вы или ваши родственники имеете какое-то отношение к Юнексу. По поводу других банков это уже ваши фантазии. Конкретно по Юнексу уже несколько лет вы его расхваливаете. Больше ни один банк вы так не нахваливаете.
velvet
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Додано: Сер 29 вер, 2021 17:33
Раз тут такой хайп, то давайте и я бесплатно оставлю "проплаченный" отзыв
Удобно, что в разделе депозитов показывают ставку после налогов. В других банках такого не видел.
Bosstone
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Додано: Сер 29 вер, 2021 18:31
Bosstone написав:
Удобно, что в разделе депозитов показывают ставку после налогов
А зачем, смысл то какой. Весь анализ/сравнение депоставок идет БЕЗ учета "чистой" ставки (
Достаточно показать чистый размер очередной выплаты %%. Для домашней бюзгалтерии, т.с.
Amethyst
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Додано: Сер 29 вер, 2021 18:41
Amethyst написав:
Весь анализ/сравнение депоставок идет БЕЗ учета "чистой" ставки
А какая польза от грязной ставки? Все равно же приходится пересчитывать, чтобы понимать реальный процент доходности. Так же, как и по кешбеку.
Bosstone
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Додано: Чет 30 вер, 2021 05:09
velvet неправда, есть еще банки, о которых я оставила очень хорошие отзывы (Вы, видимо, не очень тщательно изучили информацию). Там, правда, тоже подписчики подозревают, что я - сотрудник. Но, поверьте, я - не многостаночница! Удачи всем клиентам банков!
Marica
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Додано: Чет 30 вер, 2021 05:11
Квесторе_поверніться если очень интересно - то не в студию, а лично!
Marica
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Додано: Чет 30 вер, 2021 17:20
Недолили 4,86 грн. Похоже, за 12-е число.
ramzes4
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 07:40
в этом месяце приличный кешбек:
и отели гуд (напомню в Dobovo канает)
https://unexbank.ua/site/page.php?lang=UA&id_part=5500
и такси 25% очень неплохо, но, конечно, по сути только в Борисполь изза 300грн минималки
и 2% за еду внезапно ни у кого, но, конечно, от 500 Альфина рассрочка +1% перекрывает
cohan
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