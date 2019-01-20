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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 288289290291

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.5 5 22
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
3
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
14%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
41%
9
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 09:31

  BìnhAutoDat написав:Marica с каждого родственника по гривне, уже собственный банк открыть можно

200 млн в статутник...тут гривня не спасе. :)
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 10:51

  Marica написав:velvet во всех банках мои родственники? И как же мне с этим жить-то? Понимаю Вашу озабоченность моей жизнью. Однако в жизни все очень просто: если банк не нравится, я с ним прекращаю сотрудничать как клиент, а не пишу на форумах. А если пишу - значит, нравится!

В моём сообщении написано, что вы или ваши родственники имеете какое-то отношение к Юнексу. По поводу других банков это уже ваши фантазии. Конкретно по Юнексу уже несколько лет вы его расхваливаете. Больше ни один банк вы так не нахваливаете.
velvet
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 17:33

Re: Юнекс Банк

Раз тут такой хайп, то давайте и я бесплатно оставлю "проплаченный" отзыв :-)
Удобно, что в разделе депозитов показывают ставку после налогов. В других банках такого не видел.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 18:31

Re: Юнекс Банк

  Bosstone написав:Удобно, что в разделе депозитов показывают ставку после налогов
А зачем, смысл то какой. Весь анализ/сравнение депоставок идет БЕЗ учета "чистой" ставки (
Достаточно показать чистый размер очередной выплаты %%. Для домашней бюзгалтерии, т.с.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 18:41

  Amethyst написав:Весь анализ/сравнение депоставок идет БЕЗ учета "чистой" ставки

А какая польза от грязной ставки? Все равно же приходится пересчитывать, чтобы понимать реальный процент доходности. Так же, как и по кешбеку.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 05:09

больше ни один банк не хвалю?

velvet неправда, есть еще банки, о которых я оставила очень хорошие отзывы (Вы, видимо, не очень тщательно изучили информацию). Там, правда, тоже подписчики подозревают, что я - сотрудник. Но, поверьте, я - не многостаночница! Удачи всем клиентам банков!
Marica
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 05:11

Квесторе_поверніться если очень интересно - то не в студию, а лично!
Marica
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 12:35

Re: Юнекс Банк

Обедню отслужили, а Германа все нету :(
ВIВ
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 17:20

Re: Юнекс Банк

Недолили 4,86 грн. Похоже, за 12-е число.
ramzes4
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 07:40

Re: Юнекс Банк

в этом месяце приличный кешбек:

и отели гуд (напомню в Dobovo канает)
https://unexbank.ua/site/page.php?lang=UA&id_part=5500
и такси 25% очень неплохо, но, конечно, по сути только в Борисполь изза 300грн минималки
и 2% за еду внезапно ни у кого, но, конечно, от 500 Альфина рассрочка +1% перекрывает
cohan
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