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Обслуговування в українських
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 289290291292

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.5 5 22
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
3
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
14%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
41%
9
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 10:52

  cohan написав:в этом месяце приличный кешбек:

и отели гуд (напомню в Dobovo канает)
https://unexbank.ua/site/page.php?lang=UA&id_part=5500
и такси 25% очень неплохо, но, конечно, по сути только в Борисполь изза 300грн минималки
и 2% за еду внезапно ни у кого, но, конечно, от 500 Альфина рассрочка +1% перекрывает


Да, согласен, такси круто, но разве что между городами ездить и в пригород, вообщем чтобы... :mrgreen:
А по поводу отелей , скажите airbnb и букинг ком , может еще какие-то сайты подходят под -20%?
По поводу продуктов. то кредитка от Альфы еко тоже дает чистыми 2%, но насчитывают бонусами которые можно потратить только в экомаркетах.
Если кто-то там скупается, то тоже подойдет.
Raymond
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 11:48

  Raymond написав:
  cohan написав:в этом месяце приличный кешбек:

и отели гуд (напомню в Dobovo канает)
https://unexbank.ua/site/page.php?lang=UA&id_part=5500
и такси 25% очень неплохо, но, конечно, по сути только в Борисполь изза 300грн минималки
и 2% за еду внезапно ни у кого, но, конечно, от 500 Альфина рассрочка +1% перекрывает



А по поводу отелей , скажите airbnb и букинг ком , может еще какие-то сайты подходят под -20%?


скорее всего да - из же MCC легко найти, а в Юнексе легко найти перечень
только там 500 лимит сверху, на практике это 2-3 дня аренды в Украине в миллионнике, а так еще быстрее ))
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 12:43

Я платил на хотелсах, агоде, букинге, аирбнб - все проходит. Но месячного лимита кишмиша тут не хватит и на ночь в приличном отеле. Кроме того в Украине кошерный МСС на сайте рейнкарца. Это то что платил лично
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 19:35

Такси можно закинуть денег на уберкеш от 500грн. Ещё и от убера будет бонус. На кешубер
Spring
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 19:58

  Flamingo написав:Я платил на хотелсах, агоде, букинге, аирбнб - все проходит. Но месячного лимита кишмиша тут не хватит и на ночь в приличном отеле. Кроме того в Украине кошерный МСС на сайте рейнкарца. Это то что платил лично



Так лимита и не хватит на рейнкарц, там наверное цены вообще зашкаливают.
Raymond
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 19:59

  Spring написав:Такси можно закинуть денег на уберкеш от 500грн. Ещё и от убера будет бонус. На кешубер

логично, даже не зна что такое существует
Тоесть я так понимаю, устанавливаешь обычное приложение Uber и туда на свой счет закидываешь 500 грн?
Raymond
 
Повідомлень: 1046
З нами з: 16.12.08
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Подякували: 84 раз.
 
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