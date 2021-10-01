Да, согласен, такси круто, но разве что между городами ездить и в пригород, вообщем чтобы... А по поводу отелей , скажите airbnb и букинг ком , может еще какие-то сайты подходят под -20%? По поводу продуктов. то кредитка от Альфы еко тоже дает чистыми 2%, но насчитывают бонусами которые можно потратить только в экомаркетах. Если кто-то там скупается, то тоже подойдет.
Я платил на хотелсах, агоде, букинге, аирбнб - все проходит. Но месячного лимита кишмиша тут не хватит и на ночь в приличном отеле. Кроме того в Украине кошерный МСС на сайте рейнкарца. Это то что платил лично
Flamingo написав:Я платил на хотелсах, агоде, букинге, аирбнб - все проходит. Но месячного лимита кишмиша тут не хватит и на ночь в приличном отеле. Кроме того в Украине кошерный МСС на сайте рейнкарца. Это то что платил лично
Так лимита и не хватит на рейнкарц, там наверное цены вообще зашкаливают.
Flamingo написав:Я платил на хотелсах, агоде, букинге, аирбнб - все проходит. Но месячного лимита кишмиша тут не хватит и на ночь в приличном отеле. Кроме того в Украине кошерный МСС на сайте рейнкарца. Это то что платил лично
Так лимита и не хватит на рейнкарц, там наверное цены вообще зашкаливают.
Зайдите на их сайт- гляньте. Во первых сами отели довольно сильно отличаются. Ну и есть номера где на одну ночь хватает