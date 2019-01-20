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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 жов, 2021 14:41
Raymond написав: Spring написав:
Такси можно закинуть денег на уберкеш от 500грн. Ещё и от убера будет бонус. На кешубер
хотел пополнить, но в условиях написано что такая возможность только для карт Visa!
Mastercard в пролете(
да, есть такое, подстава
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