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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 290291292293

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.5 5 22
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
3
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
14%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
41%
9
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 14:41

  Raymond написав:
  Spring написав:Такси можно закинуть денег на уберкеш от 500грн. Ещё и от убера будет бонус. На кешубер

хотел пополнить, но в условиях написано что такая возможность только для карт Visa!
Mastercard в пролете(

да, есть такое, подстава :(
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 17:25

И меня здесь держит кешбек.
Выгодно получается, но приложение у них конечно так себе.
harry_
 
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Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 21:20

  Ромасик написав:
  Raymond написав:
  Spring написав:Такси можно закинуть денег на уберкеш от 500грн. Ещё и от убера будет бонус. На кешубер

хотел пополнить, но в условиях написано что такая возможность только для карт Visa!
Mastercard в пролете(

да, есть такое, подстава :(


шото не то, я пополняю Мастером, с ОТП (некуда иначе их баллы девать),
вы пополните визой , на 100 , потом думаю, добавится и мастер

короче, Валлет можно оплатить любой из присоединенных в Убер карт, в том числе ГуглПей
cohan
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Повідомлень: 2607
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