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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 жов, 2021 14:41
Raymond написав: Spring написав:
Такси можно закинуть денег на уберкеш от 500грн. Ещё и от убера будет бонус. На кешубер
хотел пополнить, но в условиях написано что такая возможность только для карт Visa!
Mastercard в пролете(
да, есть такое, подстава
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Ромасик
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Додано: Пон 04 жов, 2021 17:25
И меня здесь держит кешбек.
Выгодно получается, но приложение у них конечно так себе.
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harry_
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Додано: Пон 04 жов, 2021 21:20
Ромасик написав: Raymond написав: Spring написав:
Такси можно закинуть денег на уберкеш от 500грн. Ещё и от убера будет бонус. На кешубер
хотел пополнить, но в условиях написано что такая возможность только для карт Visa!
Mastercard в пролете(
да, есть такое, подстава
шото не то, я пополняю Мастером, с ОТП (некуда иначе их баллы девать),
вы пополните визой , на 100 , потом думаю, добавится и мастер
короче, Валлет можно оплатить любой из присоединенных в Убер карт, в том числе ГуглПей
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cohan
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Додано: Вів 05 жов, 2021 07:03
Пополняла мастером раньше с монобанка, у них часто такси 10%, выгодно на 500 пополнить, убер добавляет сверху ещё бонус. Моно привязана как одна из карт для оплаты. Проблем с мастером не было. Любую карту из добавленных в профиле убер можно выбирать. Добавьте Юнекс вначале в профиль убер.
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Spring
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Додано: Вів 05 жов, 2021 14:21
cohan написав: Ромасик написав: Raymond написав:
хотел пополнить, но в условиях написано что такая возможность только для карт Visa!
Mastercard в пролете(
да, есть такое, подстава
шото не то, я пополняю Мастером, с ОТП (некуда иначе их баллы девать),
вы пополните визой , на 100 , потом думаю, добавится и мастер
короче, Валлет можно оплатить любой из присоединенных в Убер карт, в том числе ГуглПей
кстати да, через гуглпей, говорят, МС работает для уберкеш
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Ромасик
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Додано: Чет 07 жов, 2021 13:18
Форумчане, скажите, а осталась возможность как-то без комиссии вывести гривну с карты Unex Smart? Или только надо что-то оплатить?
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harry_
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Додано: Чет 07 жов, 2021 13:41
harry_ написав:
Форумчане, скажите, а осталась возможность как-то без комиссии вывести гривну с карты Unex Smart? Или только надо что-то оплатить?
кажется за 5 грн сторонним p2p
ну или купить валюту и снять
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cohan
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Додано: Чет 07 жов, 2021 14:06
harry_ написав:
Форумчане, скажите, а осталась возможность как-то без комиссии вывести гривну с карты Unex Smart? Или только надо что-то оплатить?
Снятие с банкомата Юнекс может быть бесплатно. Зависит от типа карты. СЕП любая сумма вывод за 5 грн
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Spring
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 22:05
существует ли какой-то способ для этого банка пополнить карту UnexSmart на выходных, чтобы деньги можно было потратить в воскресенье во второй половине дня, сэп у них как по выходным, никак ?
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SILVER_UA
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 22:11
SILVER_UA написав:
существует ли какой-то способ для этого банка пополнить карту UnexSmart на выходных, чтобы деньги можно было потратить в воскресенье во второй половине дня, сэп у них как по выходным, никак ?
сэп никто не проверял, но видится что никак
p2p пополняйте, через N минут будут доступны, N от 1 до 30+
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cohan
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