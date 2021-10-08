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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 291292293294>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.5 5 22
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
3
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
14%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
41%
9
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 14:41

  Raymond написав:
  Spring написав:Такси можно закинуть денег на уберкеш от 500грн. Ещё и от убера будет бонус. На кешубер

хотел пополнить, но в условиях написано что такая возможность только для карт Visa!
Mastercard в пролете(

да, есть такое, подстава :(
Ромасик
 
Повідомлень: 3141
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 17:25

И меня здесь держит кешбек.
Выгодно получается, но приложение у них конечно так себе.
harry_
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 21:20

  Ромасик написав:
  Raymond написав:
  Spring написав:Такси можно закинуть денег на уберкеш от 500грн. Ещё и от убера будет бонус. На кешубер

хотел пополнить, но в условиях написано что такая возможность только для карт Visa!
Mastercard в пролете(

да, есть такое, подстава :(


шото не то, я пополняю Мастером, с ОТП (некуда иначе их баллы девать),
вы пополните визой , на 100 , потом думаю, добавится и мастер

короче, Валлет можно оплатить любой из присоединенных в Убер карт, в том числе ГуглПей
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 07:03

Пополняла мастером раньше с монобанка, у них часто такси 10%, выгодно на 500 пополнить, убер добавляет сверху ещё бонус. Моно привязана как одна из карт для оплаты. Проблем с мастером не было. Любую карту из добавленных в профиле убер можно выбирать. Добавьте Юнекс вначале в профиль убер.
Spring
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 14:21

  cohan написав:
  Ромасик написав:
  Raymond написав:хотел пополнить, но в условиях написано что такая возможность только для карт Visa!
Mastercard в пролете(

да, есть такое, подстава :(


шото не то, я пополняю Мастером, с ОТП (некуда иначе их баллы девать),
вы пополните визой , на 100 , потом думаю, добавится и мастер

короче, Валлет можно оплатить любой из присоединенных в Убер карт, в том числе ГуглПей

кстати да, через гуглпей, говорят, МС работает для уберкеш
Ромасик
 
Повідомлень: 3141
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 13:18

Форумчане, скажите, а осталась возможность как-то без комиссии вывести гривну с карты Unex Smart? Или только надо что-то оплатить?
harry_
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 13:41

  harry_ написав:Форумчане, скажите, а осталась возможность как-то без комиссии вывести гривну с карты Unex Smart? Или только надо что-то оплатить?


кажется за 5 грн сторонним p2p
ну или купить валюту и снять
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 14:06

  harry_ написав:Форумчане, скажите, а осталась возможность как-то без комиссии вывести гривну с карты Unex Smart? Или только надо что-то оплатить?

Снятие с банкомата Юнекс может быть бесплатно. Зависит от типа карты. СЕП любая сумма вывод за 5 грн
Spring
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 22:05

пополнить на выходных

существует ли какой-то способ для этого банка пополнить карту UnexSmart на выходных, чтобы деньги можно было потратить в воскресенье во второй половине дня, сэп у них как по выходным, никак ?
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 22:11

  SILVER_UA написав:существует ли какой-то способ для этого банка пополнить карту UnexSmart на выходных, чтобы деньги можно было потратить в воскресенье во второй половине дня, сэп у них как по выходным, никак ?


сэп никто не проверял, но видится что никак
p2p пополняйте, через N минут будут доступны, N от 1 до 30+
cohan
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