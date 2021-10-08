|
|
|
Юнекс Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 жов, 2021 22:40
cohan написав:
p2p пополняйте, через N минут будут доступны, N от 1 до 30+
спасибо, с приложения родного тянуть ?
-
SILVER_UA
-
-
- Повідомлень: 849
- З нами з: 21.07.10
- Подякував: 162 раз.
- Подякували: 74 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 09 жов, 2021 08:53
SILVER_UA написав: cohan написав:
p2p пополняйте, через N минут будут доступны, N от 1 до 30+
спасибо, с приложения родного тянуть ?
я обычно толкаю с Todo, Пумба или Форварда, там карта забита уже,
но тянуть, наверно, тоже можно
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 2637
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 83 раз.
- Подякували: 203 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 09 жов, 2021 19:18
cohan написав: SILVER_UA написав: cohan написав:
p2p пополняйте, через N минут будут доступны, N от 1 до 30+
спасибо, с приложения родного тянуть ?
я обычно толкаю с Todo, Пумба или Форварда, там карта забита уже,
но тянуть, наверно, тоже можно
так и не разобрался как Юнексом тянуть, вроде функция есть такая, но поля для ввода карты откуда не отображается
, отправил с Моно, на балансе отобразились сразу же, но не пойму можно ли тратить их уже, потому что в разделе блокировка есть эта транзакция на 0,00 грн. почему-то
-
SILVER_UA
-
-
- Повідомлень: 849
- З нами з: 21.07.10
- Подякував: 162 раз.
- Подякували: 74 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|99113
|12815922
|
|
|8348
|2020559
|
П'ят 08 жов, 2021 23:28
klug
|
|62
|70006
|
|