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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 291292293294

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.5 5 22
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
3
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
14%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
41%
9
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 22:40

  cohan написав:p2p пополняйте, через N минут будут доступны, N от 1 до 30+

спасибо, с приложения родного тянуть ?
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 08:53

  SILVER_UA написав:
  cohan написав:p2p пополняйте, через N минут будут доступны, N от 1 до 30+

спасибо, с приложения родного тянуть ?


я обычно толкаю с Todo, Пумба или Форварда, там карта забита уже,
но тянуть, наверно, тоже можно
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 19:18

  cohan написав:
  SILVER_UA написав:
  cohan написав:p2p пополняйте, через N минут будут доступны, N от 1 до 30+

спасибо, с приложения родного тянуть ?


я обычно толкаю с Todo, Пумба или Форварда, там карта забита уже,
но тянуть, наверно, тоже можно

так и не разобрался как Юнексом тянуть, вроде функция есть такая, но поля для ввода карты откуда не отображается :evil: , отправил с Моно, на балансе отобразились сразу же, но не пойму можно ли тратить их уже, потому что в разделе блокировка есть эта транзакция на 0,00 грн. почему-то
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 08:20

  SILVER_UA написав:так и не разобрался как Юнексом тянуть, вроде функция есть такая, но поля для ввода карты откуда не отображается :evil: , отправил с Моно, на балансе отобразились сразу же, но не пойму можно ли тратить их уже, потому что в разделе блокировка есть эта транзакция на 0,00 грн. почему-то


третить можно, у них в приложенииеще с отрицательным любит писать, но смс показывает сколько реально на карте

пополняха есть в приложении в Платежи - Перевод с карты другого банка
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 19:11

Re: Юнекс Банк

  cohan написав:пополняха есть в приложении в Платежи - Перевод с карты другого банка

Так и делал, не работает и сейчас, карту другого банка невозможно указать. Возник другой вопрос после траты, а что у карт где кешбек, например UnexSmart есть плата за конвертацию или что имеется ввиду в блокировке комиссия ?
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 19:21

  SILVER_UA написав:
  cohan написав:пополняха есть в приложении в Платежи - Перевод с карты другого банка

Так и делал, не работает и сейчас, карту другого банка невозможно указать. Возник другой вопрос после траты, а что у карт где кешбек, например UnexSmart есть плата за конвертацию или что имеется ввиду в блокировке комиссия ?


хз что именно у Вас, но конвертация, думаю, есть:
вообще кроме ОТП и кредиток Альфы с бешенным курсом (ну может и других кредиток, ПУМБ кажется тоже не берет, Кредо и Агриколь берут) я никого не знаю без конвертации (вирт банками типа моно не пользуюсь), т.е. как правило 1% за конверт есть у карт по умолчанию, исключения, как говорил - ОТП и кредпродукты
либо, если Вы сменяли онлайн валюту (а не оплатили покупку)- похоже на овердрафт
cohan
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