|
|
|
Юнекс Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 жов, 2021 22:40
cohan написав:
p2p пополняйте, через N минут будут доступны, N от 1 до 30+
спасибо, с приложения родного тянуть ?
-
SILVER_UA
-
-
- Повідомлень: 852
- З нами з: 21.07.10
- Подякував: 163 раз.
- Подякували: 74 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 09 жов, 2021 08:53
SILVER_UA написав: cohan написав:
p2p пополняйте, через N минут будут доступны, N от 1 до 30+
спасибо, с приложения родного тянуть ?
я обычно толкаю с Todo, Пумба или Форварда, там карта забита уже,
но тянуть, наверно, тоже можно
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 2733
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 83 раз.
- Подякували: 210 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 09 жов, 2021 19:18
cohan написав: SILVER_UA написав: cohan написав:
p2p пополняйте, через N минут будут доступны, N от 1 до 30+
спасибо, с приложения родного тянуть ?
я обычно толкаю с Todo, Пумба или Форварда, там карта забита уже,
но тянуть, наверно, тоже можно
так и не разобрался как Юнексом тянуть, вроде функция есть такая, но поля для ввода карты откуда не отображается
, отправил с Моно, на балансе отобразились сразу же, но не пойму можно ли тратить их уже, потому что в разделе блокировка есть эта транзакция на 0,00 грн. почему-то
-
SILVER_UA
-
-
- Повідомлень: 852
- З нами з: 21.07.10
- Подякував: 163 раз.
- Подякували: 74 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 10 жов, 2021 08:20
SILVER_UA написав:
так и не разобрался как Юнексом тянуть, вроде функция есть такая, но поля для ввода карты откуда не отображается
, отправил с Моно, на балансе отобразились сразу же, но не пойму можно ли тратить их уже, потому что в разделе блокировка есть эта транзакция на 0,00 грн. почему-то
третить можно, у них в приложенииеще с отрицательным любит писать, но смс показывает сколько реально на карте
пополняха есть в приложении в Платежи - Перевод с карты другого банка
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 2733
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 83 раз.
- Подякували: 210 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 10 жов, 2021 19:11
cohan написав:
пополняха есть в приложении в Платежи - Перевод с карты другого банка
Так и делал, не работает и сейчас, карту другого банка невозможно указать. Возник другой вопрос после траты, а что у карт где кешбек, например UnexSmart есть плата за конвертацию или что имеется ввиду в блокировке комиссия ?
-
SILVER_UA
-
-
- Повідомлень: 852
- З нами з: 21.07.10
- Подякував: 163 раз.
- Подякували: 74 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 10 жов, 2021 19:21
SILVER_UA написав: cohan написав:
пополняха есть в приложении в Платежи - Перевод с карты другого банка
Так и делал, не работает и сейчас, карту другого банка невозможно указать. Возник другой вопрос после траты, а что у карт где кешбек, например UnexSmart есть плата за конвертацию или что имеется ввиду в блокировке комиссия ?
хз что именно у Вас, но конвертация, думаю, есть:
вообще кроме ОТП и кредиток Альфы с бешенным курсом (ну может и других кредиток, ПУМБ кажется тоже не берет, Кредо и Агриколь берут) я никого не знаю без конвертации (вирт банками типа моно не пользуюсь), т.е. как правило 1% за конверт есть у карт по умолчанию, исключения, как говорил - ОТП и кредпродукты
либо, если Вы сменяли онлайн валюту (а не оплатили покупку)- похоже на овердрафт
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 2733
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 83 раз.
- Подякували: 210 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 18 жов, 2021 16:11
cohan написав:
сэп никто не проверял, но видится что никак
То есть зачислят хоть без комиссии никто не в курсе?
-
harry_
-
-
- Повідомлень: 8
- З нами з: 29.10.20
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 18 жов, 2021 16:42
SILVER_UA написав:
существует ли какой-то способ для этого банка пополнить карту UnexSmart на выходных, чтобы деньги можно было потратить в воскресенье во второй половине дня, сэп у них как по выходным, никак ?
Теоретически по тропинке из Привата должно на счет попасть практически мгновенно.
harry_ написав:
То есть зачислят хоть без комиссии никто не в курсе?
СЭП зачислят без комиссии.
-
ramzes4
-
-
- Повідомлень: 794
- З нами з: 29.08.13
- Подякував: 1902 раз.
- Подякували: 217 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 25 жов, 2021 22:17
По карте UNEX CARD требуется ли в календарный месяц совершать минимальную сумму трат по карте? по активности счета нет никаких требований?
Кто пользуется этой картой, какие есть явные недостатки, "подводные камни"?
Увидел что за отели и такси 20 и 25% - это всегда так, или меняется? Есть лимит по выплате кешбека?
Спасибо.
-
dim.ua
-
-
- Повідомлень: 147
- З нами з: 25.10.10
- Подякував: 40 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|99828
|12924499
|
|
ОТП БАНК
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
|6940
|1651894
|
Пон 25 жов, 2021 18:54
cohan
|
|41
|20508
|
|