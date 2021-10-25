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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 жов, 2021 22:40
cohan написав:
p2p пополняйте, через N минут будут доступны, N от 1 до 30+
спасибо, с приложения родного тянуть ?
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SILVER_UA
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Додано: Суб 09 жов, 2021 08:53
SILVER_UA написав: cohan написав:
p2p пополняйте, через N минут будут доступны, N от 1 до 30+
спасибо, с приложения родного тянуть ?
я обычно толкаю с Todo, Пумба или Форварда, там карта забита уже,
но тянуть, наверно, тоже можно
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cohan
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Додано: Суб 09 жов, 2021 19:18
cohan написав: SILVER_UA написав: cohan написав:
p2p пополняйте, через N минут будут доступны, N от 1 до 30+
спасибо, с приложения родного тянуть ?
я обычно толкаю с Todo, Пумба или Форварда, там карта забита уже,
но тянуть, наверно, тоже можно
так и не разобрался как Юнексом тянуть, вроде функция есть такая, но поля для ввода карты откуда не отображается
, отправил с Моно, на балансе отобразились сразу же, но не пойму можно ли тратить их уже, потому что в разделе блокировка есть эта транзакция на 0,00 грн. почему-то
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SILVER_UA
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Додано: Нед 10 жов, 2021 08:20
SILVER_UA написав:
так и не разобрался как Юнексом тянуть, вроде функция есть такая, но поля для ввода карты откуда не отображается
, отправил с Моно, на балансе отобразились сразу же, но не пойму можно ли тратить их уже, потому что в разделе блокировка есть эта транзакция на 0,00 грн. почему-то
третить можно, у них в приложенииеще с отрицательным любит писать, но смс показывает сколько реально на карте
пополняха есть в приложении в Платежи - Перевод с карты другого банка
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cohan
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Додано: Нед 10 жов, 2021 19:11
cohan написав:
пополняха есть в приложении в Платежи - Перевод с карты другого банка
Так и делал, не работает и сейчас, карту другого банка невозможно указать. Возник другой вопрос после траты, а что у карт где кешбек, например UnexSmart есть плата за конвертацию или что имеется ввиду в блокировке комиссия ?
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Додано: Нед 10 жов, 2021 19:21
SILVER_UA написав: cohan написав:
пополняха есть в приложении в Платежи - Перевод с карты другого банка
Так и делал, не работает и сейчас, карту другого банка невозможно указать. Возник другой вопрос после траты, а что у карт где кешбек, например UnexSmart есть плата за конвертацию или что имеется ввиду в блокировке комиссия ?
хз что именно у Вас, но конвертация, думаю, есть:
вообще кроме ОТП и кредиток Альфы с бешенным курсом (ну может и других кредиток, ПУМБ кажется тоже не берет, Кредо и Агриколь берут) я никого не знаю без конвертации (вирт банками типа моно не пользуюсь), т.е. как правило 1% за конверт есть у карт по умолчанию, исключения, как говорил - ОТП и кредпродукты
либо, если Вы сменяли онлайн валюту (а не оплатили покупку)- похоже на овердрафт
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cohan
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Додано: Пон 18 жов, 2021 16:11
cohan написав:
сэп никто не проверял, но видится что никак
То есть зачислят хоть без комиссии никто не в курсе?
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harry_
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Додано: Пон 18 жов, 2021 16:42
SILVER_UA написав:
существует ли какой-то способ для этого банка пополнить карту UnexSmart на выходных, чтобы деньги можно было потратить в воскресенье во второй половине дня, сэп у них как по выходным, никак ?
Теоретически по тропинке из Привата должно на счет попасть практически мгновенно.
harry_ написав:
То есть зачислят хоть без комиссии никто не в курсе?
СЭП зачислят без комиссии.
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ramzes4
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Додано: Пон 25 жов, 2021 22:17
По карте UNEX CARD требуется ли в календарный месяц совершать минимальную сумму трат по карте? по активности счета нет никаких требований?
Кто пользуется этой картой, какие есть явные недостатки, "подводные камни"?
Увидел что за отели и такси 20 и 25% - это всегда так, или меняется? Есть лимит по выплате кешбека?
Спасибо.
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dim.ua
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Додано: Пон 25 жов, 2021 23:25
dim.ua написав:
По карте UNEX CARD требуется ли в календарный месяц совершать минимальную сумму трат по карте? по активности счета нет никаких требований?
Кто пользуется этой картой, какие есть явные недостатки, "подводные камни"?
Увидел что за отели и такси 20 и 25% - это всегда так, или меняется? Есть лимит по выплате кешбека?
Спасибо.
Никаких минимальных сумм нет.
По активности требования есть. Если карта неактивна полгода (сейчас вроде три месяца), то плата за неактивность, но в овер не загоняют. Поэтому, если нет положительного остатка, то никакой платы взыматься не будет.
По подводным камням, то их нет. Обычная карта. я пользовался, но сейчас нет, потому что у Тазика условия интереснее, как для меня. Карта действующая, но на остастке ноль, поэтому плату не берут.
Категории кешбека всё время меняются.
Лимит 500 (может сейчас больше, но до недавна было так).
В принципе, когда я пользовался картой, то всё было норм. На сегодня Тазик предлагает условия лучше, а обслуживания удобнее, но это лично моё видение. Можете смело брать карту и пробовать.
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deneg net
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