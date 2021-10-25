deneg net написав:

dim.ua написав: По карте UNEX CARD требуется ли в календарный месяц совершать минимальную сумму трат по карте? по активности счета нет никаких требований?

Кто пользуется этой картой, какие есть явные недостатки, "подводные камни"?



Увидел что за отели и такси 20 и 25% - это всегда так, или меняется? Есть лимит по выплате кешбека?



Спасибо. По карте UNEX CARD требуется ли в календарный месяц совершать минимальную сумму трат по карте? по активности счета нет никаких требований?Кто пользуется этой картой, какие есть явные недостатки, "подводные камни"?Увидел что за отели и такси 20 и 25% - это всегда так, или меняется? Есть лимит по выплате кешбека?Спасибо.

Никаких минимальных сумм нет.По активности требования есть. Если карта неактивна полгода (сейчас вроде три месяца), то плата за неактивность, но в овер не загоняют. Поэтому, если нет положительного остатка, то никакой платы взыматься не будет.По подводным камням, то их нет. Обычная карта. я пользовался, но сейчас нет, потому что у Тазика условия интереснее, как для меня. Карта действующая, но на остастке ноль, поэтому плату не берут.Категории кешбека всё время меняются.Лимит 500 (может сейчас больше, но до недавна было так).В принципе, когда я пользовался картой, то всё было норм. На сегодня Тазик предлагает условия лучше, а обслуживания удобнее, но это лично моё видение. Можете смело брать карту и пробовать.